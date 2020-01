elements-show.de: Die Website fürs Bad - jetzt noch moderner und inspirierender / Der neue Auftritt des Ausstellungskonzepts ELEMENTS ist online (FOTO)

Stuhr (ots) - Der einfachste Weg zum neuen Bad - er beginnt ab sofort auf derneuen ELEMENTS-Website. Unter der bekannten Adresse www.elements-show.de kommtnach dem umfassenden Relaunch ein digitales Schaufenster zum Vorschein, das alle"Ich-möchte-ein-neues-Traumbad"-Aspiranten mit praktischen Informationen undabwechslungsreichen Servicethemen abholt und bis zur finalen Übergabe des neuenBads zuverlässig begleitet. Noch ansprechender, noch informativer und klarerstrukturiert: Das ist die ELEMENTS-Website, die Ausstellung des Fachhandwerksfür den Endverbraucher. "Wir möchten informieren, ohne zu überfordern, undmöchten unterhaltend spannende Mehrwerte bieten. Wir möchten inspirieren unddabei jedem Interessenten Freiräume für eigene Ideen und Vorstellungen lassen,damit das Bad seiner Träume schnell, professionell und zuverlässig Realitätwird. Ob Familie, Paare oder Singles - unser Konzept wird seit nun fast vierJahren sehr gut angenommen. Ab sofort gibt es auf der ELEMENTS-Website noch mehrService-Leistungen und Wissenswertes zu entdecken", sagt Bernhard Haider, derbundesweit verantwortlich für das Ausstellungskonzept zeichnet.Leichtere Nutzerführung und viele neue Service-AngeboteDer neue Look der Website: Ästhetisches Flat-Design trifft auf Einfachheit undFunktionalität, die den Nutzer leichter zu den Rubriken seiner Wahl führen.Übersichtlich, modern und direkt. Zugleich stimmungsvoll und edel in derAufmachung. Eine moderne Bildsprache, die Atmosphäre versprüht und "Lust aufBad" macht. Zu den bekannten Service-Tools Badtyp-Test, 3D-Planer undBudget-Kalkulator kommen neue attraktive Kategorien. Wie "Kreative Raumkonzepte"- Anregungen fürs eigene Traumbad. Gezeigt wird zum Beispiel, mit welchenMöglichkeiten ein nur sechs Quadratmeter großes Bad zur kleinen Wellnessoasewird. Ist die Fläche doppelt so groß, können Waschtisch, WC und Co. zwar mühelosuntergebracht werden, umso größer ist aber die Herausforderung durch Anordnungund Gestaltung statt eines 0-8-15-Bads eine individuelle Lösung zu gestalten.Welche Ansätze möglich sind? Die Antworten liefert "Kreative Raumkonzepte".Ebenfalls Inspirationen für die eigenen vier Wände bietet "Badideen". In Fotound Wort werden hier die neuen Designlinien präsentiert, die freistehende Wannezum Blickfang oder Dachgeschossbäder in den Fokus gerückt, die mit ihrenSchrägen so richtig gemütlich wirken. Unter "Wissenswertes" gibt es Antwortenauf Fragen wie "Aus wie vielen Einzelteilen besteht eigentlich ein Badezimmer?","Welche staatliche Förderung steht mir bei der Sanierung zu?" oder "Mit welchenGesamtkosten muss man ungefähr rechnen?". Und hinter der Rubrik "Referenzen"gibt es spannende Einblicke in bereits umgesetzte Projekte. Gezeigt wird, wiedie Bäder vorher aussehen - und was die ELEMENTS-Experten daraus gemacht haben:So etwa den Wohlfühl-Wellness-Tempel im stylischen Loft, die barrierefreieWalk-in-Dusche oder das praktische wie komfortable Familienbadezimmer, in demJung und Alt ihren Platz finden.Über ELEMENTSELEMENTS ist der einfachste Weg zum neuen Bad und zur neuen Heizung. Besucherprofitieren deutschlandweit in über 250 Ausstellungen von der geballtenKompetenz des ELEMENTS-Teams aus Fachhandwerk und Badverkäufern sowie rund umdie Uhr von einer Online-Plattform, die fundierte Informationen sowieinteraktive Servicetools wie Badtyptest, 3D-Badplaner und Heizungskonfiguratorbereit hält. Das ELEMENTS Konzept steht für eine Rundum-sorglos-Betreuung mitklarer Orientierung, persönlicher Ansprache und umfassendem Service. Dieindividuelle Beratung macht dabei stets den Unterschied, ob in derBadausstellung oder im heimischen Heizungskeller. Vom ersten Planungsschritt biszur finalen Übergabe des professionell montierten Projekts besticht ELEMENTSjederzeit durch maßgeschneiderte Lösungen.Pressekontakt:Erik TrümplerCommunications ContorAn der Riede 128816 StuhrTel.: +49 421 2029 - 113Fax: +49 421 2029 - 270erik.truempler@communications-contor.dewww.elements-show.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119190/4494997OTS: ELEMENTSOriginal-Content von: ELEMENTS, übermittelt durch news aktuell