elagos iPhone 13-Hüllenreihe

San Diego (ots/PRNewswire) -Haben Sie das neue iPhone 13 schon bekommen? Vergessen Sie nicht, es zu schützen! elago hat eine Reihe von iPhone 13-Hüllen entwickelt, die Sie so noch nicht gesehen haben! Zusätzlich zu den klassischen Modellen hat elago einige beliebte Modelle aus der Vergangenheit wieder aufgegriffen und neue innovative Modelle für das iPhone 13 entworfen.Als Designunternehmen konzentriert sich elago darauf, Dinge zu entwerfen, die nützlich und schön sind. Die Designer von elago sind angehalten, Produkte zu entwerfen, die sie selbst gerne benutzen würden. So sind sie zuversichtlich, dass sich die Kunden in das Produkt verlieben werden, wenn es in ihre Hände gelangt.SilikoniPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro MaxDie elago Silikonhülle ist ein Klassiker und bei Fans sehr beliebt. Diese Hüllen haben eine weiche Haptik, sind sehr griffig und bieten Schutz! Die elago Silikonhülle ist in folgenden Farben erhältlich: Weiß, Rosa, Mint, Lila, Schwarz, Stein, Nachtblau, Orange, Pink, Rot, Mitternachtsgrün und Indigo!MagSafe SilikoniPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro MaxDas elago MagSafe Silicone Case ist genau wie das klassische Silicone Case, aber mit einem starken Magneten, der das Laden mit dem Apple MagSafe Ladegerät ermöglicht!HybridiPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro MaxDie elago Hybrid-Hülle ist eine Mischung aus Polycarbonat und TPU, die einen umfassenden Schutz für den täglichen Gebrauch bietet! Der Kameraschutz bietet eine zusätzliche Schutzschicht für Ihre unglaublichen Kameras. Diese Hülle ist wischfest und vergilbt nicht.GlideiPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro MaxDie elago Glide-Hülle ist zurück! Diese Hülle hat eine mattierte/transparente Rückseite mit einem farbigen Akzent! Diese Hülle bringt Farbe in ein einfaches Gehäuse und ist perfekt für alle, die ein farbiges Design lieben! Die elago Glide Cases für das iPhone 13 sind in verschiedenen Farben erhältlich!PebbleiPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro MaxDas elago Pebble Case ist ein strukturiertes Case mit einer speziellen Beschichtung aus echtem Stein und Farbe, die ihm ein einzigartiges Aussehen und Gefühl verleiht!Urban CleariPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro MaxDas Urban Clear Case von elago ist ein verbessertes, einfaches, klares Case! Diese Hülle wurde so konzipiert, dass sie schlank ist und dennoch einen guten Halt bietet. Die Hülle hat ein abgerundetes Design, damit Ihr iPhone noch besser in der Hand liegt. Auf der Innenseite befindet sich ein gestreiftes Muster, das einen coolen Effekt erzeugt. Es gibt nichts Schlichtes an dieser Hülle!ArmoriPhone 13 Mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro MaxDie Armor-Hüllen von elago ist die neue Hüllen für den Alltag, die Sie brauchen! Diese Hüllen ist robust und widerstandsfähig, aber dennoch schlank. Das schlanke Design geht nicht auf Kosten des Schutzes und ist aus TPU gefertigt.Holen Sie sich Ihre Hüllen jetzt bei Amazon!elago ist in erster Linie ein Designunternehmen. Ihr Motto lautet "simple sophistication", denn sie kreieren Produkte, die nützlich und ästhetisch sind. Alle ihre Designs werden von Grund auf selbst entworfen, was sicherstellt, dass das Produkt, das Sie erhalten, detailorientiert ist und perfekt funktioniert.elago wurde 2002 in San Diego, Kalifornien, gegründet und hat zahlreiche internationale Designpreise erhalten, darunter Spark Awards und reddot awards.Erhältlich bei:Amazon (UK und EU Versand):www.amazon.co.uk/elago (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3301751-1&h=2265172826&u=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.uk%2Felago&a=www.amazon.co.uk%2Felago)www.amazon.de/elago (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3301751-1&h=163012411&u=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Felago&a=www.amazon.de%2Felago)www.amazon.it/elago (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3301751-1&h=1013160231&u=http%3A%2F%2Fwww.amazon.it%2Felago&a=www.amazon.it%2Felago)www.amazon.fr/elago (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3301751-1&h=962989872&u=http%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2Felago&a=www.amazon.fr%2Felago)www.amazon.es/elago (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3301751-1&h=1111800421&u=http%3A%2F%2Fwww.amazon.es%2Felago&a=www.amazon.es%2Felago)Amazon (AU and MX Versand):www.amazon.com.au/elago (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3301751-1&h=2830013103&u=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com.au%2Felago&a=www.amazon.com.au%2Felago)www.amazon.com.mx/elago (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3301751-1&h=2758777482&u=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com.mx%2Felago&a=www.amazon.com.mx%2Felago)Instagram:@elago_official @elago.uk @elago.de @elago.it @elago.fr @elago.es @elago.au @elago.mxPressekontakt:haein.lee@elago.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1634130/iphone13_set_2435.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1634131/iPhone13_set_2394.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1249481/elago_Logo.jpgOriginal-Content von: elago, übermittelt durch news aktuell