elago' s Neue MagSafe Zubehör sind perfekte Geschenke

San Diego (ots/PRNewswire) -Nach der Einführung des MagSafe-Ladegeräts im Jahr 2020 hat elago MagSafe-Zubehör entwickelt, das für jeden Benutzer und jede Umgebung geeignet ist. Einige ihrer neueren Designs machen perfekte Geschenke für Freunde und Familie während der Ferienzeit.Als Designunternehmen konzentriert sich elago darauf, Dinge zu schaffen, die nützlich und schön sind. die Designer von elago werden angewiesen, Produkte zu kreieren, die sie selbst gerne verwenden würden. Dabei sind sie zuversichtlich, dass sie sich verlieben werden, wenn ein Produkt die Hände eines Kunden erreicht.Klassische iPhone-Ständer mit einem MagSafe-Twistelago war tatsächlich eines der ersten Unternehmen, das mit der Veröffentlichung des iPhone der ersten Generation im Jahr 2007 Handyständer herstellte. Ihr klassischer M2-Ständer aus Aluminium war eine Blaupause für fast alle modernen Ständer, die heute hergestellt werden. elago hat einige ihrer beliebtesten Telefonständer neu erstellt und die MagSafe-Kompatibilität integriert. Diese Ständer eignen sich perfekt für Bürotische, Theken und sogar Nachttische.elago.com: https://bit.ly/3cLD8QH (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3371759-1&h=4237047022&u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3cLD8QH&a=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3cLD8QH)Amazon: https://amzn.to/3CQI1lS (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3371759-1&h=4024543824&u=https%3A%2F%2Famzn.to%2F3CQI1lS&a=https%3A%2F%2Famzn.to%2F3CQI1lS)iPhone 13 und 12 MagSafe flüssige Silikonhüllenelago ist seit Beginn des iPhone an der Spitze aller Apple-Zubehörteile - dazu gehören natürlich auch iPhone-Hüllen. Die neuen MagSafe-kompatiblen Hüllen bestehen aus Flüssigsilikon; Dieses Material bietet hervorragenden Schutz und fühlt sich unglaublich weich an. Ein Magnetring an der Innenseite des Gehäuses sorgt für eine solide Verriegelung mit dem MagSafe-Ladegerät und ist damit das perfekte Geschenk für jeden iPhone 13- oder 12-Benutzer.elago.com: https://bit.ly/3nOEaBP (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3371759-1&h=1786644247&u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3nOEaBP&a=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3nOEaBP)Amazon: https://amzn.to/3nNocrn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3371759-1&h=2802821078&u=https%3A%2F%2Famzn.to%2F3nNocrn&a=https%3A%2F%2Famzn.to%2F3nNocrn)Aufladen TraysHaben Sie ein Tablett in der Nähe Ihrer Tür, das Ihr ausgewiesener Platz für Schlüssel und Brieftaschen ist? elago hat MagSafe-Aufladung mit einem Tablettplatz integriert, um Ihre Schlüssel, Brieftasche, Ringe, Schmuck usw. unterzubringen. Eine Version des Trays hat sogar einen Platz zum Aufladen Ihrer Apple-Uhr! Diese einfachen, aber eleganten Designs bestehen ebenfalls aus Silikon, um Langlebigkeit zu gewährleisten und Kratzer auf Ihren Geräten zu vermeiden.elago.com: https://amzn.to/3r6m3cw (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3371759-1&h=1013875006&u=https%3A%2F%2Famzn.to%2F3r6m3cw&a=https%3A%2F%2Famzn.to%2F3r6m3cw)Amazon: https://amzn.to/3CQI1lS (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3371759-1&h=4024543824&u=https%3A%2F%2Famzn.to%2F3CQI1lS&a=https%3A%2F%2Famzn.to%2F3CQI1lS)Mehrere andere neue MagSafe-Ladestationen stehen zum Verkauf auf elago.com und Amazon.com.elago ist in erster Linie ein Designunternehmen. Ihr Motto ist "einfache Raffinesse", weil sie Produkte schaffen, die nützlich und ästhetisch sind. Alle ihre Designs werden im eigenen Haus von Grund auf neu erstellt, wodurch sichergestellt wird, dass das Produkt, das Sie erhalten, detailorientiert ist und perfekt funktioniert. elago wurde 2002 in San Diego, Kalifornien, gegründet und erhielt zahlreiche internationale Designpreise, darunter Spark Awards und Reddot Auszeichnungen.Instagram:@elago.dePressekontakt:haein.lee@elago.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1697225/elagos_new_MagSafe_accessories.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1249481/elago_Logo.jpgOriginal-Content von: elago, übermittelt durch news aktuell