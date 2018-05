Die einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft auf einem Bild (FOTO)

Berlin (ots) -Diese Damen gehören zu den 100, die kürzlich von einerhochrangigen Jury als "Einflussreichste Frauen der deutschenWirtschaft" ausgewählt worden sind. Initiatoren der Wahl sind TheBoston Consulting Group und das manager magazin. Sie haben dieTop-Frauen kürzlich im Rahmen eines Gala-Dinners in Berlinausgezeichnet und vorab zum exklusiven Foto-Shooting geladen. Das istdas Ergebnis in Form einer Collage.Alle 100 Namen, Fotos und Kurzportraits der Frauen sind hier zufinden: https://on.bcg.com/2wnDri3Pressekontakt:The Boston Consulting GroupMariella von PlessenMedia RelationsTel. +49 211 3011-3459Fax +49 211 13 12 96vonPlessen.Mariella@bcg.comKönigsallee 240212 DüsseldorfOriginal-Content von: The Boston Consulting Group, übermittelt durch news aktuell