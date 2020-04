Der einfachste Weg, sich jetzt abzusichern!

Liebe Leser,

ich habe Ihnen an dieser Stelle des öfteren zu Aktien geraten, um der drohenden Inflation zu entgehen. Nun steigen die Kurse relativ deutlich an. Noch immer besteht das Risiko, dass es zu Rückschlägen kommt, denn die Schwankungsbreite (Volatilität) ist weiterhin hoch. Dennoch ändert sich an der Einschätzung nichts: Aktien haben in den vergangenen 120 Jahren der Inflation mit weitem Abstand ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



