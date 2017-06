Dresden (ots) -- Vom Einfamilienhaus bis zur Industrieanlage: Batteriespeichernach dem Baukastenprinzip einfach individuell zusammenstellen- Indachmodul EasyIn: Ab sofort als Doppelglasmodul erhältlich- Geschäftsführer Neuhaus kündigt Rundum-Sorglos-Paket fürEndkunden anSOLARWATT präsentiert auf der Fachmesse ees im Rahmen derIntersolar Europe die neue dezentrale Speicherlösung für alleStromkunden. Der Batteriespeicher MyReserve Matrix ist dabei eingutes Beispiel, welche Innovationskraft in der deutschenSolarindustrie steckt: Das neue SOLARWATT-Speichersystem istvollständig modular aufgebaut und dadurch einfach an alle denkbarenNutzungsbedingungen anzupassen. Nach dem Baukastenprinzip kann derSpeicher aus nur zwei Grundelementen individuell zusammengestellt unddamit in seiner Kapazität und Leistung beliebig skaliert werden."Ganz konkret bedeutet das: Wer den neuen MyReserve Matrixbeispielsweise in einer Autowerkstatt als Gewerbespeicher einsetzenmöchte, kann ihn einfach an die Größe anpassen, die zur Solaranlageund zum Energiebedarf passt", sagt SOLARWATT-Geschäftsführer DetlefNeuhaus. Der neue Speicher kann ab sofort bestellt werden.Lieferstart ist der 1. August dieses Jahres.MyReserve Matrix: Reduktion auf das WesentlicheDer neue SOLARWATT-Batteriespeicher wurde auf das Wesentlichereduziert, was den Lager-, Transport- und Montageaufwand für denInstallateur deutlich reduziert. Darüber hinaus setzen neueTechnologien Maßstäbe in puncto Effizienz: Für das Speichersystemwurden beispielsweise Bauteile aus Siliziumcarbid verwendet, die denWirkungsgrad der Leistungselektronik auf über 98 Prozent erhöhen. Dasinnovative Halbleiter-Material reduziert zusätzlich dieWärmeentwicklung im MyReserve-Modul während des Betriebs. Dies machtden Stromspeicher auch für Regionen mit hohen Temperaturen effizientund widerstandsfähig.Zukünftig wird der MyReserve Matrix auch den durch andereEnergieträger wie Windkraftanlagen oder Brennstoffzellen erzeugtenStrom speichern können. "Der Matrix-Speicher wurde bewusst mitoffenen Schnittstellen konzipiert", sagt Dr. Olaf Wollersheim,Geschäftsführer des Technologiezentrums SOLARWATT INNOVATION. "Damitkönnen wir sehr schnell und flexibel Anforderungen an Stromspeicherbedienen, die aus zukünftigen Geschäftsmodellen unserer Kundenresultieren. Technisch sind wir beispielsweise schon heutevorbereitet auf alle möglichen Formen von Netzdienstleistungen."EasyIn: Glas-Glas-Modul ersetzt das Dach und finanziert sichselbstAls weitere Messeneuheit präsentierte SOLARWATT das neueIndachmodul EasyIn, das nun auch als ultrarobuste Doppelglas-Varianteverfügbar ist. Aufgrund der Widerstandsfähigkeit seinerGlas-Glas-Module gewährt SOLARWATT auch auf EasyIn eine Produkt- undLeistungsgarantie von 30 Jahren. "Die tiefschwarzen EasyIn-Modulesehen nicht nur ästhetisch aus, sie produzieren nebenbei auch nochgrünen Strom. Diese Dachvariante finanziert sich dadurch quasi vonselbst. Mit unserer bewährten Glas-Glas-Technologie ist EasyIn jetztauch genauso langlebig wie ein Dachaufbau mit herkömmlichen Ziegeln",sagt Neuhaus.Coming soon: 100 Prozent SorgenfreiheitAuf der Pressekonferenz am heutigen Donnerstag kündigteSOLARWATT-Geschäftsführer Detlef Neuhaus eine weitere Produktneuheitan. Dabei handelt es sich um ein "Rundum-Sorglos-Paket" fürEndkunden, das über die Bereitstellung technologisch innovativerPhotovoltaikkomponenten hinausgeht. "Wir bieten unseren Kunden nichtweniger als eine hundertprozentige Sorgenfreiheit für all ihreEnergiefragen", so Neuhaus. Das Produkt soll im Herbst dieses Jahresauf den Markt kommen.Über SOLARWATT:Die 1993 gegründete und weltweit tätige SOLARWATT GmbH mit Sitz inDresden ist der führende deutsche Hersteller vonPhotovoltaiksystemen. Das Unternehmen ist europäischer Marktführerbei Glas-Glas-Solarmodulen und gehört zu den größten Anbietern vonStromspeichern. Alle Produkte werden in Deutschland hergestellt undüberzeugen durch Premiumqualität. Seit mehreren Jahren kooperierenBMW i, Bosch und E.ON mit dem Mittelständler, der mittlerweileinternational mehr als 300 Mitarbeiter beschäftigt.Weitere Informationen: www.solarwatt.dePressekontakt:Jens SeckerBrunoMedia GmbHMartinstraße 1755116 MainzTelefon: +49 (0) 6131 9302833Mail: secker@brunomedia.deNadine BernhardtSOLARWATT GmbHMaria-Reiche-Str. 2a01109 DresdenTelefon: +49 (0) 351 8895-213Mail: nadine.bernhardt@solarwatt.comOriginal-Content von: SOLARWATT GmbH, übermittelt durch news aktuell