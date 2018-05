Mit einfachen Tricks Fett im Essen reduzieren (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Clever kochen mit weniger Fett - schmeckt das? Es schmeckt! DasApothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" verrät Ihnen Tricks: Etwa in ÖlGebratenes wie Fleisch, Fisch oder Kartoffeln vor dem Servieren kurzauf saugfähiges Küchenpapier zu legen und ein zweites Papier sanftobendrauf zu drücken. Überschüssiges Fett wird vom Papier aufgenommenund landet nicht mehr auf dem Teller. Das Öl für einen Salat oder zumBraten sollte man lieber mit einem Tee- oder Esslöffel abmessen,statt es Pi mal Daumen aus der Flasche zu gießen. So behält der Kochden Überblick über die verwendete Menge. Wird Öl mit dem Pinsel ineiner beschichteten Pfanne verteilt, reicht ein Teelöffel aus.Empfehlenswert ist auch, Fleisch oder Fisch "natur" in der Pfanne zubraten - zum Beispiel mit Gewürzen oder frischen Kräutern. Durch denVerzicht aufs Panieren lassen sich nicht nur die Kalorien aus Mehl,Ei und Semmelbröseln einsparen, sondern vor allem aus dem vielenFett, das die Panade aufsaugt.Im neuen "Diabetes Ratgeber" finden Leser 21 Einkaufs-, Koch- undPsychotricks, die beim Abnehmen helfen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 5/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell