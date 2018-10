In einer Woche - das 8. Europäische Wandersymposium in Kitzbühel - BILD

Von der Erfindung der Natur und ihrer digitalenWiederentdeckungVillach (ots) - Von Donnerstag, den 11.10., bis Freitag, den12.10.2018, geht in Kitzbühel eine Pflichtveranstaltung fürTourismusdestinationen, Beherbergungsbetriebe und Wegewarte, dietäglich die Faszination Wandern leben, über die Bühne. Beim [8.Europäischen Wandersymposium](https://www.ots.at/redirect/europas-wanderdoerfer1) teilenausgewählte Experten für außergewöhnliche Wander- und Naturerlebnisseihre Erkenntnisse mit den Symposiumsbesuchern:* Perfekte Bilder der Natur: Stefan Leitner (Österreichs besterNaturfotograf) erzählt von der großen Kunst, den optimalen Augenblickeinzufangen* Wie Natur wirkt - in der Gartentherapie: Dr. Renate Cervinka(Psychologin) kennt all die verborgenen Heilkräfte, die in unserenGärten verborgen liegen* Digitalisierung im Beherbergungsbetrieb: Markus Gamper (Hotelier)präsentiert unkomplizierte Digitalisierungsstrategien, um die Naturins Haus zu holen* Digitale Praxis in der Destination: Bernd Brandstätter (KitzbühelTourismus) berichtet vom erfolgreichen Arbeiten mit alle Werkzeugender Social-Media-WeltZwtl.: Sehnsüchte der Gäste weckenIm Fokus stehen dabei progressive Strategien und praxisnahe Tippsfür Tourismusbetriebe und Destinationen, um mit Hilfe einer(digitalen) Inszenierung ihrer Naturlandschaften, die Sehnsüchtepotenzieller Gäste zielgerichtet zu wecken und sie zur Buchung einesAufenthalts zu animieren.Zwtl.: Letzte Chance - jetzt noch bis zum 08.10. anmelden undRestplätze sichernAusführlichere Informationen zu den vollständigen Inhalten undTeilnahmemodalitäten des [8. Europäischen Wandersymposiums](https://www.ots.at/redirect/europas-wanderdoerfer1) erhalten Sie auf[www.europas-wanderdoerfer.com](http://www.europas-wanderdoerfer.com) oder unter +43 (0)4242 25 7530 und office@europas-wanderdoerfer.com. Wir freuen uns darauf, Siein Kitzbühel willkommen heißen zu dürfen!Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Europas WanderdörferUnterwollaniger Straße 53A - 9500 Villach0043 (0)4242 25 75 30office@europas-wanderdoerfer.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/18793/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Europas Wanderdörfer, übermittelt durch news aktuell