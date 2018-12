Weitere Suchergebnisse zu "UMS":

Bonn (ots) -Kampf um Macht, Kampf um Leben und Tod - im Südsudan setzt sichder Konflikt zwischen Regierung und Rebellen auch nach Abschluss desFriedensvertrages im September fort. Dadurch verschlimmert sich dieLage für die Bevölkerung zunehmend. Das Bündnis "Aktion DeutschlandHilft" warnt vor einer nächsten Hungersnot."Der Südsudan steht nicht mehr nur am Abgrund. Das Land istbereits am Boden", so Manuela Roßbach, geschäftsführender Vorstandvon "Aktion Deutschland Hilft". "Es bleibt zu hoffen, dass derFriedensvertrag die Situation verbessert, damit sich das Leben vonMillionen Menschen endlich zum Besseren wenden kann." Vor fünf Jahrenist im Südsudan der Bürgerkrieg ausgebrochen und mit ihm diehumanitäre Katastrophe. Das Leben der Menschen ist dauerhaft geprägtvon Krieg, Dürren, Hunger und Armut. Der Bevölkerung bleibt keineWahl: Die Menschen müssen fliehen und sind auf Hilfe angewiesen."Es gab Momente, in denen ich dachte, dass wir es nicht schaffenwürden."Elisabeth Nyachoat Korgan verließ den Südsudan. Mit ihrer Familiefloh die heute 60-Jährige zu Fuß nach Äthiopien: "Die Flucht war langund kräftezehrend. Es gab Momente, in denen ich dachte, dass wir esnicht schaffen würden", erzählt sie. Doch in Äthiopien fanden sieHoffnung und Elisabeth Nyachoat Korgan eröffnete sogar einen eigenenLaden. Die Bündnisorganisation HelpAge unterstützte sie hierbei.Gefährlichstes Land für humanitäre Helfer weltweitSo wichtig die Hilfe der Bündnisorganisationen von "AktionDeutschland Hilft" ist, so sehr begeben sich die Helfer auch inGefahr. Für sie ist der Südsudan das gefährlichste Land der Welt.Trotz aller Gefahren sind humanitäre Helfer aus neunBündnisorganisationen für die Kinder, Frauen und Männer in Not da -sowohl im Südsudan als auch in angrenzenden Ländern. "UnsereHilfsorganisationen tun alles, um eine Hungerkatastrophe abzuwendenund den Flüchtlingen zu helfen", so Roßbach.Über 1,76 Millionen Menschen sind allein innerhalb des Landes aufder Flucht. Die steigende Inflationsrate und massiv in die Höheschießende Nahrungsmittelpreise verschärfen die Situation. LokaleMärkte sind zusammengebrochen, durch die Kämpfe konnten Felder nichtbestellt werden und die Vorräte der Menschen sind aufgebraucht.Verschärfend wirkt sich zusätzlich der Ausbruch der Cholera aus. DieHilfsorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" verteilenNahrungsmittel, Trinkwasser und Saatgut zur Anlage von Gemüsegärten,sichern die Gesundheitsversorgung durch Weiterbildungsmaßnahmen,verteilen Bargeld und Lebensmittel oder Gegenstände wieWasserkanister, Teller, Töpfe und Pfannen an die Binnenvertriebenenund behandeln schwere Traumata."Aktion Deutschland Hilft", das Bündnis der Hilfsorganisationen,bittet dringend um Spenden für die Menschen im Südsudan und denangrenzenden Ländern:Stichwort "Hunger in Afrika"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 8 11 90 senden (10EUR zzgl.üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Aktion Deutschland Hilft9,83 EUR)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deAN DIE REDAKTIONEN: Die Bündnisorganisationen haben deutscheInterviewpartner vor Ort. Gerne vermitteln wir Ihnen einen Kontakt.Sprechen Sie uns gerne unter 0228-242 92 222 oderpresse@aktion-deutschland-hilft.de an.Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitutfür soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenratzertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell