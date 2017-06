Mit einem ruhigen Gefühl in den Urlaub / Die Panasonic Full HD Smart Home Kamera KX-HNC800 ermöglicht auch von unterwegs den Blick in die eigene Wohnung (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Sonne, Strand, Palmen - und der Blick ins heimische Wohnzimmer.Was an einen Science-Fiction Streifen erinnert, ist jetzt Realität.Die KX-HNC800 Full HD Smart Home Kamera von Panasonic erlaubt esUrlaubern, vom Strand aus nachzusehen, ob zu Hause alles in Ordnungist. Der Nutzer wird via Smartphone oder Tablet direktbenachrichtigt, wenn sich im Umfeld der Kamera etwas bewegt. MittelsLivebild kann er prüfen, um was es sich dabei handelt. Die Kamerakann sowohl allein als auch im Netzwerk mit weiteren Smart HomeGeräten von Panasonic genutzt werden.Laut einer Umfrage von "infratest dimap" im Auftrag von Panasonicaus dem Jahr 2016 sorgt sich mehr als die Hälfte der Deutschen darum,Opfer eines Wohnungseinbruchs zu werden. Besonders in der beginnendenUrlaubssaison ist das Risiko dafür hoch - genau wie der Wunschdanach, entsprechende Präventivmaßnahmen ergreifen zu können."Panasonic reagiert auf diese Sorge und entwickelt Technologienfür das erhöhte Sicherheitsbedürfnis der Menschen. Durch den Einsatzmodernster Sensortechnologie können Reisende ihr Zuhause im Blickbehalten und den Urlaub sorgenfrei genießen", sagt Michael Langbehn,Head of PR, Media und Sponsoring bei Panasonic Deutschland. DasSystem arbeitet dabei nahezu eigenständig. Die Bewegungs- undGeräuschsensoren der KX-HNC800 informieren den Benutzer in Echtzeitper Push-Nachricht auf seinem Smartphone oder Tablet, falls etwas inReichweite der Kamera geschieht. In diesem Fall gibt es sofort dieMöglichkeit, ein Livebild auf dem Smartphone oder Tablet zu sehenoder eine Aufnahme in Full HD-Qualität zu starten. Als besonderspraktisch erweist sich die Voraufnahmefunktion des Geräts: Dankdieser filmt die Kamera das Geschehen bereits zwei Sekunden bevor dieAufnahme durch den Bewegungssensor gestartet wird.Mit einer 128GB Micro SD-Karte kann die Kamera problemlos bis zu145 Stunden lang aufnehmen. Mittels eines Weitwinkelobjektivs von 142Grad lassen sich zudem auch breite Räumlichkeiten problemlos einsehen- ideal beispielsweise für das Wohnzimmer. Wenn der Urlaub vorbeiist, kann die Kamera ganz einfach über einen Schiebeverschlussdeaktiviert werden.Die Panasonic KX-HNC800 ist ab Juni für 199 Euro (unverbindlichePreisempfehlung) erhältlich.Panasonic bietet für jedes Zuhause die passende Smart Home Lösung:http://ots.de/s3hYTAktuelle Videos zu unseren Smart Home undTelekommunikationsprodukten sind auf Youtube unterhttps://www.youtube.com/playlist?list=PL0035409E931D78A0 verfügbar.Bei Veröffentlichung oder redaktioneller Erwähnung freuen wir unsüber die Zusendung eines Belegexemplars!Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der fast100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweitund unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat denAnspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnenGeschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seinerKunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowiedie Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 15D-22525 HamburgAnsprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: +49 (0)40 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell