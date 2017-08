Nach einem Sonnenbrand braucht die Haut Zeit

Baierbrunn (ots) - Auch wenn bei einem leichteren Sonnenbrand dieSymptome meist nach zwei bis drei Tagen abklingen, braucht die Hauteine längere Erholungszeit. Auf Sonnenbäder sollte man vorerstverzichten. "Die Reparaturmechanismen der Zellen arbeiten weiter, indieser Phase ist die Haut empfindlicher für Schädigungen", erläutertLivia Zanardo, Dermatologin aus Fürth, im Gesundheitsmagazin"Apotheken Umschau" und betont: "Ein erneuter Sonnenbrand solltevermieden werden." Wichtig ist, die Haut jetzt besonders gut zuschützen. Nach einem schweren Sonnenbrand gilt: Mehrere Wochen nichtin die Sonne gehen. In der aktuellen "Apotheken Umschau" finden Lesereine Reihe Tipps, was sie nach einem Sonnenbrand tun können.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 8/2017 B liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell