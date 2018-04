Mit einem Kurzfilm und viel Humor präsentiert Education New Zealand sein eigenes Bildungsland / Premierministerin Jacinda Ardern mit Gastauftritt in kulturübergreifendem deutsch-neuseeländischen Comic

--------------------------------------------------------------Study in New Zealandhttp://ots.de/lwxac8--------------------------------------------------------------Wellington (Neuseeland)/Berlin (ots) -Education New Zealand und "Lifeswap" - so der Name der animiertendeutsch-neuseeländischen Kurzfilmserie - laden am 17. April 2018 von11:30 Uhr bis 13:00 Uhr zur Premiere von "Group Effort: Studieren inNeuseeland ohne Pannen!" ein, bei dem die neuseeländischePremierministerin einen Cameoauftritt hat und ihr Partner, ClarkeGayford, neuseeländischer TV-Moderator, persönlich mit dabei seinwird.Die Veranstaltung findet im "Hackesche Höfe" Kino, RosenthalerStr. 40-41, 10178 Berlin statt und ist kostenlos. Für das leiblicheWohl ist mit landestypischen Speisen/Snacks gesorgt.Education New Zealand lanciert einen Kurzfilm zu einemAuslandsabenteuer, das in Kooperation mit demdeutsch-neuseeländischen Studenten-Duo Jörg und Duncan entstand. DasProjekt namens "Lifeswap" erzählt das Leben von Jörg, dem Deutschen,in Neuseeland und Duncan in Deutschland.Ziel des Projekts und auch der Kinovorstellung in Berlin ist es,das Bewusstsein für Neuseeland als ausgezeichnetes Bildungsland zuerhöhen und auf humorvolle Art und Weise für die kulturellenUnterschiede beider Nationen zu sensibilisieren.Überspitzt und mit viel Witz zeigen die Episoden dabei nicht nurdiese Unterschiede auf, sondern präsentieren auch kommunikativeEigenheiten beider Länder sowie einige Fettnäpfchen. Besonders JörgsDirektheit und typisch deutschen Gewohnheiten werden auf die Schippegenommen. Der Zuschauer gewinnt einen Einblick in das neuseeländischeUni-Leben, das durch flache Hierarchien, betreuungsfreudigeProfessoren und einen starken Teamgeist geprägt ist. Für die Kiwissind steife und formelle Umgangsformen gänzlich unüblich; dies zeigtauch der Cameoauftritt (ein Cameo ist der überraschende, zeitlichsehr kurze Auftritt einer bekannten Person in einem Film) derPremierministerin Jacinda Ardern, die während der Premiere in Berlinweilen wird, um die Bundeskanzlerin zu treffen.Jedes Jahr zieht es rund 3.500 deutsche Schüler/innen undStudenten/innen nach Neuseeland. Neben der atemberaubenden Landschaftzählt das Bildungssystem zu den besten weltweit, wie auch aus derStudie des Economist Intelligence Unit hervorgeht."Viele junge Menschen denken bei Neuseeland zuerst an Herr derRinge und die Hobbits. Unsere Aufgabe ist deshalb, das hochinnovative und flexible Bildungsangebot und die persönliche Betreuungfür ausländische Studenten in Neuseeland in den Vordergrund zurücken", sagt Olga Elli, Education Marketing Manager Europe, mit Sitzin Berlin.Hintergrundinformationen für die Redaktionen und Kontakt:Education New Zealand (ENZ) ist eine neuseeländischeRegierungsorganisation mit Hauptsitz in Wellington, deren Auftrag esist, Neuseeland als Bildungsland in Deutschland und weitereninternationalen Märkten bekannt zu machen.Weitere Informationen unter Education New Zealand(www.enz.govt.nz) und Study in New Zealand(www.studyinnewzealand.govt.nz).Lifeswap: https://www.youtube.com/channel/UCqG-VKS5cezLwZPX8hR1sbwZitat des ehemaligen Außenministers Frank-Walter Steinmeiers:"Die Lifeswap-Episoden zeigen in ihrer harmlosen Alltäglichkeit,wie nah wir uns sind. Und sie beweisen: Neuseeländer und Deutschekönnen miteinander lachen, auch über sich selbst. Ich finde, wirdürfen die Kraft des Humors und der Empathie in den internationalenBeziehungen nicht unterschätzen." Quelle: http://ots.de/eUejGZPressekontakt:Education New ZealandFrau Olga Elli, Education Marketing Manager EuropeTel: 030-20621 111Mob: 0151-14218 177E-Mail: olga.elli@enz.govt.nzOriginal-Content von: Education New Zealand, übermittelt durch news aktuell