Mainz (ots) -In einem Interview für die ARD-Dokumentation "Die Notregierung - UngeliebteKoalition" spricht Annegret Kramp-Karrenbauer ausführlich über ihr erstes Jahrals neuen Parteivorsitzende. Als folgenschwer hat sie etwa die falsche Reaktionauf das Video des YouTubers Rezo empfunden: "Die Entscheidungen sind in einerunglaublichen Hektik gefallen." Innenminister Horst Seehofer schimpft in demFilm: "Das war katastrophal."Schlechtes Krisenmanagement, inhaltliche und organisatorische Schwächen in derCDU Knapp ein Jahr nach ihrem Amtsantritt als neue CDU-Chefin hat AnnegretKramp-Karrenbauer schlechtes Krisenmanagement sowie inhaltliche undorganisatorische Schwächen ihrer Partei eingeräumt. Dabei lastet sie sich selbstVersäumnisse zunächst beim Europa-Wahlkampf im Frühjahr an: "DieUmstrukturierungen (Red.: in der Parteizentrale) nach der Übernahme desParteivorsitzes habe ich nicht konsequent genug vorangetrieben. Es gab ein altesTeam - und es gab ein neues Team. Das war kein Wahlkampf aus einem Guss. Und dashat man dieser Kampagne angemerkt. Das war ein wirklicher Fehler." Bei derDiskussion über Maßnahmen gegen den Klimawandel sei ihre Partei zudem anfangsfalsch aufgestellt gewesen, so Kramp-Karrenbauer: "Wir haben einige bittereLektionen gelernt als CDU. Die erste Lektion war, was mit einer Partei passiert,die bei einem großen, wichtigen Thema - und das ist der Klimaschutz -programmatisch nicht auf der Höhe der Zeit ist."Falsche Reaktion auf RezoAußerdem habe sie das Video "Die Zerstörung der CDU" des YouTubers Rezo imvergangenen Mai kalt erwischt: "Die Entscheidungen, wann reagieren wir, wiereagieren wir, sind in einer unglaublichen Hektik gefallen, wo jeder derBeteiligten immer zwischen zwei Wahlkampfauftritten gerade mal fünf Minuten Zeithatte, um miteinander zu telefonieren. Das war grundlegend falsch. Wir hättenvon Anfang an sehr schnell eine Reaktion setzen müssen gegen das Video. Es wäreerst einmal egal gewesen, welche Reaktion. Sie hätte nur sehr schnell erfolgenmüssen."Noch schärfer urteilt Innenminister Horst Seehofer über das Krisenmanagement derCDU-Führung nach Veröffentlichung des Rezo-Videos: "Die Reaktion warkatastrophal, total unbeholfen. Später dann der Versuch, das mit einem Video zubeantworten, einmal aus der CDU, dann aus der CSU - das war einfach nicht gut."Krisenmanagement hat geschadetLaut Kramp-Karrenbauer hat ihr das schlechte Krisenmanagement geschadet, sowohlbei Wähler*innen wie bei Parteifreund*innen: "Das ist natürlich nicht spurlos anmir vorübergegangen. Das kann man an Umfragewerten sehen, das kann man natürlichauch an Diskussionen in der Partei sehen. Eine Partei, die CDU insbesondere,will natürlich immer eine Vorsitzende, von der sie weiß: Die steht da vorne, aufdie kann ich mich verlassen, die macht keine Fehler. Und das war ein Fehler. Unddas hat die Partei natürlich wahrgenommen."Die ARD-Dokumentation "Die Notregierung - Ungeliebte Koalition" von StephanLamby (SWR, NDR, RBB) zeigt Das Erste am 2. Dezember um 20:15 Uhr.