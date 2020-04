Mit einem Gewinnwachstum von 116 Prozent für 2019 legt Zoomlion die beste Betriebsleistung vor

Changsha (ots/PRNewswire) - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) meldete in seinem am 30. März 2020 veröffentlichten Jahresbericht einen den Aktionären des börsennotierten Unternehmes zurechenbaren Gewinnanstieg von 116,42 Prozent auf 4,371 Milliarden RMB (616,18 Millionen USD) für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr mit einem Operationsertrag von 43,307 Milliarden RMB (6,105 Milliarden USD), was einen Zuwachs von 50,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.Laut des Berichts konnte Zoomlion seine Position als Inhaber der höchsten Marktanteile in den Bereichen Hebevorrichtungen und Betonbaumaschine beibehalten. Das Unternehmen bleibt weiterhin Spitzenanbieter von Baumaschinen- und Hebevorrichtungsprodukten und zeichnete sich in den vergangenen fünf Jahren für die besten Leistungen auf dem Markt für Maschinenbau und Hebezeugen aus."Zoomlions qualitative Leistungen und stabiles Wachstum sind sowohl auf unsere stetige Weiterentwicklung als auch auf die Beharrlichkeit des Unternehmens zurückzuführen, qualitativ hochwertige Entwicklungen und Innovationen für den digitalen Wandel bereitzustellen. Zoomlion konnte mit der bisher besten operativen Leistung überzeugen, die deutliche Verbesserungen in Bezug auf Management, Risikokontrolle sowie Ressourcenkoordinierungskapazitäten beinhaltet", so Yang Duzhi, Vorstandssekretär von Zoomlion.Zoomlion führte mehrere Kostenkontrollmaßnahmen für ein gesundes Wachstum ein. Der jährliche Bruttogewinn erhöhte sich 2019 um 67,14 Prozent auf 12,993 Milliarden RMB (1,83 Milliarden USD), während die Kostenquote um 0,96 Prozent reduziert werden konnte.Zoomlions operativer Cashflow wurde 2019 mit 6,219 Milliarden RMB (876,69 Millionen USD) als bislang bester in der Unternehmensgeschichte vermerkt und stellte im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von 22,81 Prozent dar."Zoomlion wird sich zukünftig auf die Erforschung neuer Technologien und Konzepte wie das industrielle Internet, Big Data, Blockchain und KI konzentrieren. Wir sind zuversichtlich, dass wir weiterhin an der Spitze der Fertigungsindustrien Chinas verweilen werden und signifikantere Erträge sowie größere Werte für sämtliche Aktionäre schaffen können", fuhr Yang fort.Während Zoomlion qualitativ hochwertige Optimierungen anstrebt, konnte das Unternehmen zusätzlich seiner sozialen Unternehmensverantwortung gerecht werden und medizinische Versorgungsgüter zur Kontrolle und Prävention von COVID-19 in China beschaffen. Darüber hinaus beteiligte Zoomlion sich an der Errichtung provisorischer Krankenhäuser einschließlich der Feldlazarette Huoshenshan und Leishenshan und spendete etwa 800.000 Masken an über 40 Länder weltweit.Informationen zu ZoomlionDas 1992 gegründete Unternehmen Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) ist ein hochmodernes Fertigungsunternehmen, das verfahrenstechnische Maschinen, landwirtschaftliche Maschinen und Finanzdienstleistungen integriert. Mittlerweile vertreibt das Unternehmen etwa 600 innovative Produkte aus 55 Produktlinien, die zehn große Kategorien abdecken.Pressekontakt:Tian Zhang+86-731-8892-3810925769034@qq.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/101692/4568422OTS: ZoomlionOriginal-Content von: Zoomlion, übermittelt durch news aktuell