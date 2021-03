Mit einem DAX-ETF zum Millionär – Geht nicht? Geht doch!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wer einen DAX-ETF im Depot hat, kann sich normalerweise nicht über zu viel Spannung beklagen. Die Aktien der großen DAX-Konzerne dümpeln mit der Ruhe eines Kreuzfahrtschiffs durch die Börsenmeere.

Mit einer durchschnittlichen Rendite von 7 % pro Jahr darf man rechnen. Das ist nett. Doch abzüglich Inflation ist das nicht viel mehr als ein Taschengeld.

Klar ist: Mit einem DAX-ETF wird man nur zum Millionär, wenn man sehr viel Zeit mitbringt. Oder wenn man versteht, wie man den großen Dampfer tatsächlich behandeln muss.

Ein Index, der hin und wieder fliegen kann

Der DAX konnte Anfang März 2021 ein neues Allzeithoch erklimmen. Oder etwa doch nicht?

Im Gegensatz zur internationalen Konkurrenz hat der DAX die ungewöhnliche Eigenschaft, Dividenden automatisch zu reinvestieren. Nur der DAX-Kursindex spiegelt den inneren Wert der DAX-Mitglieder korrekt wider.

Ein kurzer Blick auf den DAX-Kursindex verrät, dass das Allzeithoch aus 2018 in Wahrheit noch nicht geknackt wurde. Die Enttäuschung dürfte sich in Grenzen halten. Schließlich hat auch der DAX-Kursindex im Verlauf des letzten Jahres einen beeindruckenden Turbo zünden können.

Zwischen Corona-Tief und aktuellem Tageskurs ist eine Rendite von rund 70 % zusammengekommen (Stand für diese Zahl und alle weiteren Zahlen: 16.03.2021). Ja, auch ein DAX-ETF kann hin und wieder fliegen!

Katastrophen sind gut, Wissen ist besser

Sollte man also immer nur dann einen DAX-ETF kaufen, wenn Blut auf den Straßen fließt? Die Vergangenheit zeigt, dass diese Strategie oft die richtige war. Dem passiven Investor mit Sparplan dürfte diese Idee nicht gefallen. Doch wer mit einem DAX-ETF Millionär werden will, muss jede Chance nutzen.

Ein Börsencrash wie im März 2020 ereignet sich leider nur alle Jubeljahre. Wer also nur auf der Basis von Katastrophen zum Millionär werden will, muss viel Geduld mitbringen.

Für einen DAX-ETF gilt das, was auch bei einzelnen Aktien nicht schaden kann: Verstehe das, was du kaufst.

Bei einzelnen Aktien ist es das Geschäftsmodell des Unternehmens, das man bis in den letzten Winkel verstanden haben sollte. Auch der DAX hat seine Eigenheiten. Wer die genau zu interpretieren weiß, hat einen klaren Vorteil auf dem Weg zum DAX-Millionär.

Ein DAX-ETF blüht nur unter den richtigen Bedingungen auf

Ein DAX-ETF mag eine Umgebung aus niedriger Inflation, schwachem Euro/US-Dollar und niedrigen Leitzinsen. Zwischen Mai und September ist hin und wieder Sommerpause.

Wer in der Vergangenheit grob nach diesen Regeln gekauft hat, konnte richtig abräumen. Zwischen Juni 2016 und Mai 2017 gab es schnelle 40 % zu holen.

Auch der November 2018 lieferte wieder das perfekte Klima für einen DAX-ETF. Trotz Corona-Crash ist bis heute ein Plus von rund 20 % zusammengekommen. Exklusive Dividenden! Die kommen noch obendrauf.

Das sind die Art Renditen, aus denen Millionäre gemacht werden. Dazu braucht man nicht unbedingt eine Wasserstoffaktie. Auch ein DAX-ETF kann das hinbekommen. Sofern man sich die Mühe macht, genau zu verstehen, was man da eigentlich kauft.

The post Mit einem DAX-ETF zum Millionär – Geht nicht? Geht doch! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

