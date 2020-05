Das eine, kleine „Geheimnis“, das dich mit Aktien reich werden lässt!

Es gibt viele vermeintliche Geheimnisse, wie man als Investor reich werden kann. Man könnte auch sagen, Erfolgsrezepte erfolgreicher Investoren. Ob es dabei um das Kaufen unterbewerteter Aktien geht. Oder das Setzen auf langfristig starke Wachstumstrends. Oder günstige Dividendenwachstumsaktien. All diese „Geheimnisse“ dürften die meisten Investoren inzwischen rauf und runter beten können.

Allerdings ist das nicht alles. Denn in meinen Augen existiert mindestens ein kleines Geheimnis, das dich persönlich langfristig erfolgreicher werden lässt. Wobei das eigentlich kein Geheimnis ist, sondern eine sehr konkrete Handlungsprämisse, unter der man alle seine Investitionsentscheidungen treffen sollte. Nämlich: Gehe konsequent deinen eigenen, persönlichen Weg, auf dem du dich am wohlsten fühlst und der dir einen langfristigen Vermögensaufbau ermöglicht.

Dazu gehört der Circle of Competence

Den eigenen Weg zu gehen klingt zunächst sehr oberflächlich und ist es um ehrlich zu sein auch. Daher wollen wir im Folgenden etwas näher schauen, was konkret dazugehört. Wobei ein wichtiges Stichwort der Circle of Competence ist, dessen man sich bewusst sein sollte.

Dein persönlicher Circle of Competence ist dabei der Bereich, den du kennst und in dem du Chancen und Risiken bestmöglich einschätzen kannst. Dieser kann sehr unterschiedlich sein und hängt von deinem Background ab. Die meisten werden vermutlich im Bereich der Lebensmittel, der Konsumgüter und weiterer, einfacher Basisaktien solide Entscheidungen treffen können.

Auch der E-Commerce könnte dazugehören. Sowie einige weitere technologische Bereiche, die man kennt und selbst nutzt. Aber wie ist es beispielsweise mit dem Bereich der Biotechnologie? Oder der Cloud? Vielen Investoren dürfte es schwerfallen, das Potenzial so mancher Aktie oder Wachstumsgeschichte richtig und ordentlich einzuschätzen.

Seinen eigenen Circle of Competence zu definieren ist wichtig, um langfristig die Chancen die Risiken überwiegen zu lassen. Und gleichzeitig wichtig für unseren zweiten Aspekt, der ebenfalls deinen persönlichen Weg definiert:

Trauere keiner verpassten Gelegenheit nach

Dein persönlicher Erfolgsweg ist eben der Weg, den du bereit und fähig bist zu gehen. Wenn du einige starke Wachstumsaktien verpasst, kann das daran liegen, dass die Aktie einfach nicht zu deinem Circle of Competence gehört. In diesem Fall heißt es: Abhaken und weitermachen. Und sich zu vergegenwärtigen, dass man diese Aktie im Vorfeld hatte nicht definieren können.

Doch selbst innerhalb deines Circle of Competence wirst du vermutlich nicht auf jede Chance reagieren können. Auch in diesem Fall gilt: Abhaken, weitermachen und versuchen, die nächste Top-Chance zu identifizieren. Das Nachkaufen, wenn es vielleicht schon zu spät ist, ist hingegen nicht Foolish und sollte nicht deinen Weg skizzieren. Es sei denn, du siehst langfristig weiteres Potenzial, beispielsweise einer bewiesenen Wachstumsaktie mit einem starken Trend. In diesem Fall sollte man eine solche Aktie natürlich dem eigenen Portfolio noch hinzufügen. Und die Aktie zu deiner Erfolgsgeschichte werden lassen.

Finde deinen Stil und bleib ihm treu!

Zu guter Letzt, allerdings nicht weniger wichtig, sollte man als Investor zudem seinen persönlichen Stil definieren. Mit all den Vor- und Nachteilen, die mit ihm verbunden sind. Bist du beispielsweise ein sicherheitsorientierter Investor? Falls ja, dann könnten defensive Dividendenaktien dein Weg sein. Die Sicherheit erkauft man sich allerdings mit einem geringeren Renditepotenzial. Eine Verzehnfacher-Aktie wird es hier mittelfristig eher selten geben.

Bist du hingegen risikobewusster und auch toleranter gegenüber Volatilität, so können Wachstumsaktien dein Weg sein. Das bedeutet allerdings auch, dass sich eine Handvoll Aktien eben nicht so entwickeln wird, wie man es gerne hätte. Verluste werden diesen Weg ebenfalls zeichnen, genauso wie einige starke Sieger.

Wichtig ist, dass man sich wohlfühlt mit seiner Aktienauswahl. Nur unter diesen Prämissen wird man schließlich langfristig den Mut haben, den Weg bis zum Ende zu gehen. Und erhält überhaupt eine Chance, langfristig starke Renditen einzufahren, egal auf welchem Weg.

Sei aber nicht starrsinnig

Deinen eigenen Weg zu definieren ist ein wichtiges Erfolgsgeheimnis, das langfristig nicht unterschätzt werden sollte. Das heißt allerdings nicht, dass man starrsinnig werden sollte und seine Meinung niemals ändern darf. Gerade wenn Dinge nicht funktionieren, muss man feinjustieren. Und seinen Ansatz entsprechend verändern.

The post Das eine, kleine „Geheimnis“, das dich mit Aktien reich werden lässt! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2020