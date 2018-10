Das eine Warren-Buffett-Zitat, das deinen Investitionsansatz dominieren sollte

Warren Buffett und Investieren – für uns Fools gehört dieser Name zur Börsenwelt untrennbar dazu. Ich habe schon so manches Mal darauf hingewiesen, wie erfolgreich Buffett im Laufe seiner beeindruckenden Karriere gewesen ist, daher erspare ich uns das an dieser Stelle mal.

Nichtsdestoweniger lassen mich Zitate der Investorenlegende immer wieder erstaunen, wie weitsichtig, schlau und redegewandt das Orakel aus Omaha ist. Auch dieses Zitat unterstreicht das in meinen Augen aufs Neue:

Warren Buffett über das Nötige und das Nichtnotwendige

Um Geld zu machen, das sie niemals hatten oder benötigten, haben sie das riskiert, was sie bereits hatten und brauchten. Das war einfach dämlich. Wenn man etwas für sich Wichtiges für etwas eigentlich Nebensächliches aufs Spiel setzt, macht das einfach keinen Sinn. (Frei übersetzt von mir)



Um das Zitat zu verstehen, benötigen wir zunächst etwas mehr Kontext. Warren Buffett tätigte diese Aussage nach dem Zusammenbruch des Geldhauses Long Term Capital Management, das durch Fehlentscheidungen und Missmanagement pleitegegangen ist.

Doch nicht nur besagtes Geldhaus hätte von diesem Tipp profitieren können, sondern wir alle können es nach wie vor.

Buffett unterstreicht mit dem Zitat nämlich eine wichtige Unterscheidung. Es gibt das, was wir an finanziellen Mitteln bereits haben (durch Arbeit, Sparen, was auch immer). Und es gibt das, was wir finanziell erreichen möchten (durch Investieren).

Dennoch sollten wir nicht blindlings das, was wir derzeit haben, völlig sinnfrei und wenig umsichtig riskieren, nur weil bei einigen Gelegenheiten das vermeintlich große Geld lockt. Derartige „Chancen“ bergen oftmals hohe, wenn nicht gar unvertretbare Risiken, die diesen Einsatz niemals rechtfertigen.

Besinne dich auf das, was du hast, und versuche daraus das Beste zu machen

In meinen Augen verdeutlicht diese Aussage, bezogen auf das Pleitebeispiel, dass das Investieren stets ein Abwägen von Zielen unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken sein sollte.

Sicher, es gibt immer mal wieder diese interessanten Hot Stocks, die einen auf Anhieb reich machen könnten. Aber diesen hinterherzulaufen kann dazu führen, dass du unterm Strich schlechter dastehst, als wenn du gar nicht investiert hättest – weil du das verlierst, was du schon hattest und vielleicht irgendwann einmal benötigen wirst.

Risikobewusstes und diversifiziertes Investieren ist daher ein wichtiger Schlüssel für den langfristigen finanziellen Erfolg. Verliere daher nie deine Ziele aus den Augen, sondern achte darauf, dass deine Investitionen mit diesen stets übereinstimmen.