Die eine Value- & Dividendenaktie, die ich jetzt bereits gekauft habe!

Yep, ich habe zuletzt auch in eine Value- und Dividendenaktie investiert. Es ist nicht unbedingt eine womöglich herannahende Korrektur oder ein Crash, der mich besorgt. Nein, sondern das Gesamtpaket ist einfach attraktiv gewesen, um mein passives Einkommen zu erhöhen. Neben einem starken Wachstum bleibe ich auch weiterhin teilweise auf Dividenden konzentriert.

Die Aktie, um die es sich dabei handelt, ist die von W. P. Carey (WKN: A1J5SB). Grundsätzlich bin ich überzeugt, dass diese Value- und Dividendenaktie derzeit so einiges zu bieten hat. Lass uns im Folgenden einen kleineren Blick in meine Investitionsthese riskieren. Vielleicht bist du ja ebenfalls von der Ausgangslage ein wenig angetan.

W. P. Carey: Günstige Value- und Dividendenaktie!

Zum einen habe ich die Aktie von W. P. Carey gekauft, weil ich vom Bewertungspotenzial der Aktie überzeugt bin. Hier zeigt sich vermutlich ebenfalls, warum man die Aktie von W. P. Carey grundsätzlich als Value- und Dividendenaktie bezeichnen kann. Lass uns das ein wenig erläutern.

Das Herzstück des US-amerikanischen Real Estate Investment Trust ist natürlich die Dividende. W. P. Carey zahlt derzeit eine Quartalsdividende von 1,046 US-Dollar an die Investoren aus. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 68,33 US-Dollar (10.03.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentale Kennzahlen) liegt die Dividendenrendite damit bei 6,12 %. Das betont nicht nur die Dividendenvorzüge. Nein, sondern womöglich auch die Value-Qualität der Aktie.

W. P. Carey kam im letzten Quartal außerdem auf Funds from Operations je Aktie von 1,20 US-Dollar und rechnet für das Jahr 2021 mit mindestens 4,79 US-Dollar. Maximal könnten es 4,93 US-Dollar je Aktie werden. Das heißt, das Kurs-FFO-Verhältnis liegt derzeit in einer Spanne zwischen 14,2 und 13,9. Das zeigt mir: Wirklich teuer ist die Bewertung dieser Value- und Dividendenaktie absolut nicht.

Es könnte außerdem noch ein moderates Turnaround-Potenzial eingepreist werden. Der US-REIT knüpft selbst mit der Prognose für das laufende Jahr nicht an die alte Stärke an. Im Jahr 2019 lagen die Funds from Operations je Aktie schließlich noch bei 5,00 US-Dollar. Das könnte die Bewertung noch preiswerter machen, wenn der REIT wieder zur ursprünglichen operativen Verfassung zurückfindet.

Geschäftsmodell, das auf Stabilität aus ist

W. P. Carey besitzt als REIT außerdem ein Geschäftsmodell, das auf weitgehende Stabilität ausgelegt ist. Das umfasst sogenannte Triple-Net-Lease-Verträge und das Setzen auf wenig zyklische Immobilien. Allerdings ist das ebenfalls nicht alles.

Das Portfolio ist mit 1.215 verschiedenen Immobilien breit diversifiziert, und das über viele Branchen hinweg. Zu den Hauptmietern zählen unter anderem die Hellweg-Baumärkte, die selbst in COVID-19-Zeiten Stabilität gebracht haben dürften. Sowie andere, nicht-zyklische Einzelhändler und teilweise sogar staatliche Einrichtungen oder logistische Dienstleister. Das kann ebenfalls defensive Qualität bedeuten.

Als Value- und Dividendenaktie kann W. P. Carey daher viel bieten, was wir als attraktiv bezeichnen können. Mit einer stabilen und nachhaltigen Dividendenrendite von derzeit über 6 % wird dieser Mix abgerundet. Ich habe jedenfalls inzwischen ein weiteres Mal zugeschlagen.

The post Die eine Value- & Dividendenaktie, die ich jetzt bereits gekauft habe! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von W. P. Carey. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021