"Weil eine Stimme Unglaubliches vollbringen kann. Auch Deine!" / Mediengruppe RTL Deutschland startet Kampagne zur Europawahl

Köln (ots) - Am 26. Mai ist Europawahl. Die Mediengruppe RTLDeutschland informiert in den Newssendungen bei RTL und n-tv sowiedigital bei n-tv.de und RTL.de umfangreich über das Thema Europa,analysiert und ordnet ein. Zudem startet sie eine Kampagne unter demMotto "Weil eine Stimme Unglaubliches vollbringen kann. Auch Deine!".Kern der Kampagne sind drei unterschiedliche Spots, die vor allemjunge Menschen sowie Erstwähler dazu motivieren sollen, sich an derEuropawahl zu beteiligen, die eigene Stimme zu nutzen und so dieZukunft Europas aktiv mitzugestalten. Zu sehen sind die Spots ab dem13. Mai bis zum Wahltag auf den Sendern RTL, VOX, n-tv und NITROsowie in angepasster Form auch auf verschiedenenSocial-Media-Plattformen.Claus Grewenig, Bereichsleiter Medienpolitik bei der MediengruppeRTL Deutschland: "Allein mit unseren linearen Sendern erreichen wirim Monat durchschnittlich 65 Millionen Zuschauer. Daher sehen wir unsin der Verantwortung, Information und Meinungsbildung in einerdemokratischen Gesellschaft zu fördern. Dazu gehört, das ThemaEuropawahl nicht nur in den Programmen, sondern auch darüber hinausumfassend zu beleuchten. Die Kampagne schafft es, mit ihrerschlichten aber effektiven Darstellungsform aufzuzeigen, dass jedeStimme etwas bewegen kann."Die Kampagne wurde gemeinsam mit SCREENWORKS entwickelt undproduziert.Hier geht es zu Spot 1: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/videos/allemarken/index.html?id=e8b6ce13-7562-11e9-a038-001a4aa4401cHier geht es zu Spot 2: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/videos/allemarken/index.html?id=d3a0bf0e-7563-11e9-a038-001a4aa4401cHier geht es zu Spot 3: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/videos/allemarken/index.html?id=19da58e0-7564-11e9-a038-001a4aa4401c