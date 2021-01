Der eine Fehler, der dich wirklich ein Vermögen kosten kann!

Gibt es Fehler, die dich wirklich ein Vermögen kosten können? Ja, definitiv. Wenn es beispielsweise um solche geht, die deinen Ansatz betreffen, kann ein Fehler potenziell gigantische Auswirkungen besitzen. Das sollten sich Foolishe Investoren besser hinter die Löffel schreiben und entsprechend hierauf ein besonderes Augenmerk legen.

Ein solcher Fehler kann außerdem bei der Frage lauern, welche Aktien man zur Erweiterung seines Portfolios auswählt. Ein spezieller Fehler betrifft dabei das Nachkaufen. Lass uns im Folgenden einmal schauen, wieso dich hier ein Missgeschick im wahrsten Sinne des Wortes dein Vermögen kosten kann. Und welchen Fokus du besser wählen solltest.

Fehler: Du kaufst eine Aktie nicht nach, weil sie steigt

Ein solcher Fehler beim Nachkaufen ist so in meinen Augen, dass man nicht ein weiteres Mal in eine Aktie investiert, weil sie steigt. Grundsätzlich kann es natürlich Gründe geben, weshalb man das sein lässt. Beispielsweise, weil die fundamentale Bewertung zu teuer ist. Häufig hat das allerdings andere, eher eitle Gründe.

Des Öfteren lese ich, dass einige Investoren es scheuen, in eine Aktie mit einer trendstarken Wachstumsgeschichte zu investieren, weil sie ihre relative Performance nicht riskieren wollen. Zugegebenermaßen sieht das toll aus, wenn eine Aktie beispielsweise um 100, 200 oder auch 500 % gestiegen ist. Wenn man an dieser Stelle nachkauft, beispielsweise mit einem gleichgroßen Einsatz, so führt das dazu, dass sich die relative Performance halbiert. Das tut manchen Investoren weh … immerhin geht die Performance flöten!

Foolishe Investoren sollten jedoch den Fokus verändern: Was ist schon die relative Performance? Wenn man eine trendstarke Wachstumsgeschichte mit weiterem Potenzial gefunden hat und die Investitionsthese aufgeht, so ist das eine attraktive Nachkaufchance. Absolut gesehen wird das deinen Vermögensaufbau definitiv vorantreiben. Im Endeffekt geht es darum, dass man absolut gesehen das Beste aus seinem Geld macht. Nur so wird man schließlich reich.

Relativ ist unbedeutend …

Relative Performances sind daher zweitrangig. Oder beim Vermögensaufbau unbedeutend. Es geht darum, sein Geld in die besten Aktien zu investieren. Das kann durchaus die Aktie einer intakten Wachstumsgeschichte sein, die bereits signifikant zugelegt hat.

Foolishe Investoren setzen auf die Sieger in ihrem Portfolio. Das beinhaltet, dass man eine Aktie nicht verkauft, bloß weil sie steigt. Aber eben auch, dass man weitere Anteile einer intakten Wachstumsgeschichte erwirbt, um zukünftig absolut noch mehr von einer solchen Chance zu profitieren.

Das ist es, wenn wir als Fools sagen: Winners win! Und wir versuchen, bestmöglich von Gewinneraktien zu profitieren. Wenn wir es nicht tun und auf Aktien setzen, die bloß zweite Wahl wären, so ist das ein Fehler. Ein Fehler, der dich Rendite kosten kann. Oder sogar ein Vermögen.

Fehler vermeiden!

Glücklicherweise ist das jedoch ein Fehler, den du relativ einfach vermeiden kannst: Du musst einfach wegkommen von einer relativen Sichtweise und in absoluten Zahlen denken. Sowie unternehmensorientiert auch zukünftig auf die besten Aktien setzen, die du identifizieren kannst. Wenn das eine dir bereits bekannte Aktie ist, umso besser. Schließlich musst du das Unternehmen dann nicht ein weiteres Mal analysieren. Nein, sondern du kennst es idealerweise bereits aus dem FF.

