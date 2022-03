Die eigentlich wichtigste Frage beim Investieren in eine Dividendenaktie

Es gibt viele wichtige Fragen beim Investieren in Dividendenaktien. Unter anderem ist für Einkommensinvestoren entscheidend, ob die Dividende nachhaltig und auf Jahrzehnte stabil bleibt. Das führt wiederum zu anderen Kriterien wie der Historie, dem Ausschüttungsverhältnis oder auch dem Geschäftsmodell.

Für mich ist eine andere Frage neben der Qualität der Aktie von entscheidender Bedeutung. Leider geht dieses Thema sehr häufig eher unter. Schauen wir daher auf einen essenziellen Blickwinkel beim Investieren in eine Dividendenaktie. Er betrifft vor allem deine Ziele und auch deine persönlichen Finanzen.

Die wichtigste Frage beim Investieren in Dividendenaktien: Reicht das?

Vielleicht hast du dir diese Frage indirekt schon gestellt: Reicht das überhaupt? Gemeint ist damit, ob die Möglichkeiten einer Dividendenaktie mit deinen finanziellen Zielen übereinstimmen. Das kann im Einzelnen gelten. Aber auch im Hinblick auf die sehr konkrete Dividende einer einzelnen ausschüttenden Aktie.

Nehmen wir zum Beispiel viele Klassiker unter den Dividendenaktien, die derzeit auf attraktive und stabile 2 bis 3 % Dividendenrendite kommen. Hier darf man durchaus fragen, ob diese Ausschüttungsrendite reicht. Ja, man sollte es sogar. Wer mit einer Dividendenrendite von 2,5 % ein passives Einkommen von 30.000 Euro im Jahr aufbauen möchte, der benötigt schließlich einen Einsatz in Höhe von 1,2 Mio. Euro. Und das wäre ein Wert, der noch brutto zu verstehen ist.

Natürlich kann die Qualität einer einzelnen Aktie mit 2,5 % Dividendenrendite oder im Allgemeinen mit einer geringen Ausschüttung es wert sein, trotzdem zu investieren. Wer als Investor jedoch die finanzielle Freiheit erreichen möchte, der sollte zumindest in Summe eine gewisse Quantität anstreben. Wobei diese 2,5 % Dividendenrendite natürlich nur eine Momentaufnahme sind. Mit einem starken Dividendenwachstum kann man diese Quantität schließlich auch erreichen.

Trotzdem ist bei all dem Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit diese Frage beim Investieren in Dividendenaktien entscheidend: Reicht das, was ich erhalte? Kann ich damit meine Ziele wirklich erreichen? Oder befinde ich mich doch eher auf einem Umweg, wenn ich in eine solche Aktie trotz der defensiven Klasse und der Qualität investiere? Zeit, die Dividendenrendite, das Wachstum und die unternehmensorientierte Qualität spielen hier quasi mit hinein.

Ein ganzheitlicher Ansatz

Diese Frage öffnet beim Investieren in eine Dividendenaktie das Tor zu einem ganzheitlichen Ansatz. Natürlich darf man niemals vergessen, jede Investition qualitativ zu bewerten. Aber es ist trotzdem auch entscheidend, das große Ganze und die eigenen finanziellen Ziele ins Visier zu nehmen. Das Stopfen einer Rentenlücke oder die finanzielle Freiheit: Eine Menge ist möglich.

Ob eine Aktie oder die Ausrichtung des gesamten Portfolios dafür reicht, ist von entscheidender Bedeutung. Investoren sollten dieser Frage daher immer ein gewisses Gewicht beimessen.

Der Artikel Die eigentlich wichtigste Frage beim Investieren in eine Dividendenaktie ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2022