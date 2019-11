Die eigenen Stressquellen aufspüren

Baierbrunn (ots) - Ob durch hohe Arbeitsbelastung, den Spagat zwischen Beruf undFamilie oder psychische Faktoren - für viele Menschen gehört Stress zum Alltag.Damit unter dem Druck nicht die Gesundheit leidet, ist es wichtig, die eigeneStresssituation zu analysieren. Hilfreich kann dabei laut dem Gesundheitsmagazin"Apotheken Umschau" sein, zwei Wochen lang ein Stressprotokoll zu führen. Darinsollte man alle beruflichen und privaten Termine und Tätigkeiten eintragen, aberauch Fahrten mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Auszeiten solltenebenfalls ihren Platz finden, beispielsweise die Tasse Tee am Morgen oder dieYogastunde nach Feierabend. Dabei empfiehlt es sich, den eigenen Alltag auch aufoft unbemerkte Stressquellen zu überprüfen - zum Beispiel Lärm, Ablenkung undReizüberflutung: Läuft beim gemeinsamen Abendessen der Fernseher, kommen ständigneue WhatsApp-Nachrichten rein, dröhnt Straßenlärm im Arbeitszimmer? Hält derStress über eine längere Zeit an, kann das die Gesundheit negativ beeinflussen.Ursache sind die beiden Hormone Adrenalin und Cortisol, die unser Körper inStresssituation ausschüttet. Durch den ständig erhöhten Cortisolspiegelbegünstigt Dauerstress Übergewicht und Typ-2-Diabetes. Es kann auch zuMuskelverspannungen, Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf-Problemen, Depressionen undSchlafstörungen kommen.Die neue Präventionsserie der "Apotheken Umschau" will dabei helfen, wirksameGegenstrategien zu entwickeln. Begleitend dazu gibt es auf Instagram undFacebook täglich Tipps, wie man in der Vorweihnachtszeit einen Gangherunterschalten kann.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 11/2019 B liegt aktuell in den meistenApotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4446816OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell