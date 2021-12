Mit eigenem Bootsanleger: 25 neue Mietwohnungen entstehen an der Dahme in Berlin-Köpenick

Berlin (ots) -In Berlin-Köpenick laufen seit Kurzem die Bauarbeiten für 25 neue Mietwohnungen. Sie liegen direkt an der Dahme und haben einen eigenen Bootsanleger. Jetzt hat Entwickler OTTO WULFF das Neubau-Projekt verkauft.Am Wasser und mit eigenem Bootsanleger: In Berlin-Köpenick entwickelt und baut OTTO WULFF 25 neue Mietwohnungen. Jetzt haben die Bauarbeiten für den 5-geschossigen Neubau in der Grünauer Straße 29 begonnen. Die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen (60 - 160 m²) besitzen alle einen Balkon, eine Loggia oder eine Terrasse. Insgesamt entstehen in dem Neubau mehr als 2.100 m² Wohnfläche.In einer hauseigenen Tiefgarage entstehen 36 Fahrrad-Stellplätze, die 22 PKW-Parkplätze können teilweise mit einer E-Auto-Ladestation ausgestattet werden. Die besondere Wasserlage bietet den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern aber auch noch eine besondere Form der Mobilität: Zu den Mietwohnungen gehört eine eigene Steganlage mit 6 Boots-Liegeplätzen.Nur kurz nach dem Baustart hat das Neubau-Projekt nun einen Investor gefunden: Die STRATEGIS AG hat die Mietwohnungen für eine private Anlagegesellschaft erworben und wird mit Fertigstellung auch die Bewirtschaftung und Vermietung übernehmen. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde in der vergangenen Woche beurkundet. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Vermittelt wurde die Transaktion vom Berliner Start-up 26 HOMES GmbH.Voraussichtlich im Sommer 2023 können die neuen Bewohnerinnen und Bewohner einziehen.Über OTTO WULFF: OTTO WULFF schafft Lebensräume, die Menschen glücklicher machen - und das schon seit rund 90 Jahren. Das in dritter Generation geführte Familienunternehmen entwickelt, baut und betreibt vielseitigste Immobilien: von Wohnhäusern bis hin zu ganzen Quartieren, von Schulen bis zu Bürogebäuden. OTTO WULFF realisiert als Bauträger eigene Projekte, baut als Generalunternehmer aber auch für externe Bauherren. An drei Standorten in Hamburg, Berlin und Leipzig beschäftigt OTTO WULFF mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In seiner Heimat Norddeutschland gehört OTTO WULFF heute zu den führenden Bauunternehmen und Projektentwicklern. www.otto-wulff.dePressekontakt:Michael NowakLeiter Unternehmenskommunikation & PressesprecherTel.: +49 40 736 242 56Mobil: +49 152 225 953 27mnowak@otto-wulff.deOriginal-Content von: OTTO WULFF, übermittelt durch news aktuell