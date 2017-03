Die eigene kleine Wohlfühl-Oase - Das sind die Bad-Trends 2017 (AUDIO)

Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag:Es ist circa acht Quadratmeter groß, gefliest und meist allesandere als gemütlich: Das deutsche Durchschnitts-Badezimmer. Dabeibietet selbst ein kleines Bad genug Platz, um zu einer richtigenWohlfühl-Oase zu werden, in der man nach dem stressigen Arbeitstageinfach mal abtauchen und entspannen kann. Wie das geht und was dieaktuellsten Trends in Sachen Bad sind? Helke Michael hat sich malschlau gemacht.Sprecherin: Das Geheimnis gerade bei kleinen Bädern liegt darin,sie richtig zu gliedern und einzurichten. Badmöbel, die an der Wandhängen zum Beispiel, verstellen nicht unnötig den Boden. AuchRollcontainer eignen sich wunderbar, da man sie verschieben kann.Generell liegen Sie voll im Trend mit...O-Ton 1 (Jens Wischmann, 0:18 Min.): "...dunklen Tönen wieMitternachtsblau. Auch die ganze Palette der Grau- und Schwarztönefinden wir durchaus im Bad. Immer noch angesagt ist natürlich auchdas vielschichtige Weiß als zeitloses Element. Häufig allerdingskombiniert zum Beispiel mit der Farbe Grün - in der Farblehre dieFarbe der Mitte, sehr harmonisierend in ihrer Wirkung. Beruhigend."Sprecherin: Erklärt Jens Wischmann von der Vereinigung DeutscheSanitärwirtschaft - kurz: VDS. Außerdem kann man sich auch mitPastell- und Nude-Tönen Farbe ins Badezimmer holen. Stylisch undgleichzeitig gemütlich wird es auch mit anderen Neuheiten.O-Ton 2 (Jens Wischmann, 0:19 Min.): "Was wir feststellen, ist,dass bei den Armaturen es so eine kleine Nostalgiewelle gibt: Wirsehen wieder Kreuzgriffe oder Porzellaneinsätze. Natürlich auch dasabsolute Gegenteil: Ganz radikal puristische Lösungen, ganzreduzierte Formen. Bei den Oberflächen: Gold-, Bronze- undMessing-Töne, also nicht nur das klassische Chrom oder das Silber."Sprecherin: Mit einer großen Brause liegen Sie nach wie vorgoldrichtig. Ansonsten steht bei Duschen und Badewannen der Komfortim Vordergrund.O-Ton 3 (Jens Wischmann, 0:24 Min.): "Besonders bodengleicheDuschen sind eigentlich heute fast schon Standard. Zumindest kann mandiesen Einstieg deutlich leichter gestalten als in der Vergangenheit.Auch bei den Wannen sind noch lange nicht alle technischenMöglichkeiten ausgereizt. Es gibt unsichtbare Ab- und Überläufe, esgibt moderne Einstiege in Wannen, auch für das Thema 'altersgerecht'.Und Modelle mit breitem Rand. Auch die erleichtern natürlich dasEinsteigen und auch Rauskommen aus der Wanne."Sprecherin: Und Sie können Ihr Bad auch smart machen.O-Ton 4 (Jens Wischmann, 0:09 Min.): "Da haben wir heute dieMöglichkeit, schon die Badewanne auch per App zu befüllen, dieTemperatur im Raum vorzuheizen. Auch Musik- und Duftberieselung kannman steuern - all das gibt es."Sprecherin: Wie weit Sie dabei gehen möchten, ist natürlich Ihnenselbst überlassen. Schließlich geht es um Ihre ganz persönlicheWohlfühl-Oase.Abmoderationsvorschlag:Mehr zu den aktuellen Bad-Trends finden Sie im Netz aufgutesbad.de oder in einer der zahlreichen Ausstellungen bei denBad-Profis von Fachhandel und Fachhandwerk. Und am Samstag, dem18.03.2017, öffnet die Weltleitmesse ISH in Frankfurt am Main dieTore auch für Privatbesucher und bietet ebenfalls einen Blick auf dieneuesten Ideen und Entwicklungen im Bad.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Linnigpublic Agentur für ÖffentlichkeitsarbeitFrank LinnigTel.:0261/303839-0Mail:frank.linnig@linnigpublic.deOriginal-Content von: VDS Vereinigung Deutsche Sanit?rwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell