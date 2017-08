Das eigene Traumbad gestalten - in 3D! / Ganz einfach mit dem neuen virtuellen Badplaner von ELEMENTS (FOTO)

Stuhr (ots) -Das Bad ist in die Jahre gekommen. Die Keramik hat ihre beste Zeithinter sich, die Armatur zickt herum und das Waschbecken wirkt wieein allzu wuchtiger Klotz. Höchste Zeit für eine neue Wohlfühloase.Nur wie soll das Traumbad tatsächlich aussehen? Mit dem neuen3D-Badplaner von ELEMENTS kann ab sofort jeder zum Gestalter seinesneuen Badezimmers werden. Nur einen Klick entfernt, wartetanschließend das ELEMENTS-Team aus Fachhandwerker und Badberater inder Ausstellung vor Ort, um die Planung mit Fachwissen und Erfahrungauf einfachstem Weg umzusetzen.Jeder hat ganz eigene Vorstellungen von seinem persönlichenTraumbad. Soll der Schwerpunkt eher auf Funktionalität liegen, spieltDesign eine zentrale Rolle oder soll das Bad zum smartenWellness-Bereich werden? Mit dem neuen 3D-Badplaner werden Vorliebenund Geschmäcker schnell in Form gebracht und spielerisch leicht zueinem stimmigen Ganzen zusammengefügt.Wie der Service konkret funktioniert? Unterhttp://elements-show.de/3d-badplaner öffnet sich die virtuellePlanungswelt. Dort werden zunächst die Raummaße sowie die Positionder Fenster und Türen festgelegt, danach folgt die Produktauswahl. Wosoll das Waschbecken, wo das WC - vielleicht sogar ein Dusch-WC -hin? Ist Platz für eine Badewanne oder soll es lieber eine bodentiefeund großzügige Dusche sein? Bequem per Drag and Drop lassen sich dieeinzelnen Badprodukte einfügen - vom Waschtisch über denBadezimmerschrank bis zum Handtuchheizkörper.Mit jedem Schritt nimmt das virtuelle Bad mehr Gestalt an. Dabeibehält der "Designer" jederzeit die Übersicht: In einemPlanungsfenster sind die einzelnen Schritte sichtbar. Anhand einerVorschau-Animation, die sich um die eigene Achse dreht, gewinnt erschon früh eine konkrete Vorstellung seines künftigen Traumbads.Schließlich leuchtet der komplette Badtraum online auf dem Bildschirmauf. Die Vorfreude steigt. Jetzt einfach die Planung mit einem Klickan ELEMENTS senden - und schon geht er weiter, der einfachste Weg zumneuen Bad.ELEMENTS meldet sich je nach angegebenen Kontaktdaten telefonischoder per Mail beim Verbraucher und vereinbart einen Termin in derAusstellung in seiner Nähe und mit dem Fachhandwerker seiner Wahl. Inder Ausstellung selbst heißt es dann, die Produkte "in Echt" zuerleben, Materialien anzufassen und ein sicheres Gefühl fürGrößenverhältnisse und die räumliche Dimension in der realen Welt zubekommen. Virtuelle Ideen können mit den Profis vor Ort schnellverfeinert werden. Die 3D-Planung dient dabei zur optimalenVorbereitung des Termins: Wünsche und Vorstellungen der Interessentensind bekannt und ermöglichen eine effiziente, professionelle Beratung- ohne langwierige Vorgespräche.Mit einer virtuellen Vorstellung hinein, mit einer konkretenPlanung inklusive maßgeschneidertem Angebot beim Erstbesuch wiederhinaus - so werden in kürzester Zeit aus Träumen Bäder. Und so gehtder einfachste Weg zum neuen Bad.Pressekontakt:Erik TrümplerCommunications ContorAn der Riede 128816 StuhrTel.: +49 421 2029 - 113Fax: +49 421 2029 - 270erik.truempler@communications-contor.deOriginal-Content von: ELEMENTS, übermittelt durch news aktuell