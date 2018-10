Hamburg (ots) -Save the Children, die weltweit größte unabhängigeKinderrechtsorganisation, und BRIGITTE, Deutschlands führendeFrauenzeitschrift (Ausgabe 23/2018 ab 24. Oktober im Handel), rufenin diesem Herbst zum fünften Mal mit der Aktion "Ein Schal fürsLeben" gemeinsam zur Unterstützung syrischer Flüchtlingskinder imNahen Osten auf. Seit fast acht Jahren leiden diese Kinder an denFolgen eines Krieges, der rücksichtslos auf dem Rücken derZivilbevölkerung ausgetragen wird. Ein Schulbesuch ist für viele derKinder unmöglich. Der Spendenerlös der Aktion - bislang rund eineMillion Euro aus dem Verkauf von Schals und Wollpaketen sowie reinenSpenden - fließt vor allem in Bildungsprojekte.Zahlreiche Prominente unterstützen die Aktion auch in diesem Jahr:Die frühere UN-Chefanklägerin Carla del Ponte, die SchauspielerBjarne Mädel und Florian Stetter sowie die Schauspielerinnen JördisTriebel, Jasna Fritzi Bauer und Anna Bederke sind 2018 dabei undtragen den "Schal fürs Leben"."Was wir in Syrien gesehen haben an Verbrechen, an Verletzungender Menschenrechte, das hatte ich noch nie erlebt. Nicht inJugoslawien, nicht in Ruanda. Das ist das Maximum der Gräueltaten,die man sich vorstellen kann", sagt Carla del Ponte, die ehemaligeUN-Chefanklägerin und UNO-Sonderermittlerin für Syrien. "Ich weiß,wie diese Kinder leiden. Jede noch so kleine Hilfe ist so wichtig!"Besonders zum Höhepunkt der Aktion am 10. Dezember, deminternationalen Tag der Menschenrechte, können sich die Prominentenund alle, die ebenfalls ein Zeichen der Hoffnung setzen wollen, mitdem eigens für die Aktion entworfenen Schal in den sozialenNetzwerken zeigen: Durch das Hochladen eines Fotos mit dem Schal undden Hashtags #schalfuersleben und #hoffnungtragen soll auf die Notsyrischer Kinder und die Spendenaktion aufmerksam gemacht werden. Jegrößer die Community und somit das Engagement, desto umfangreicherdie Möglichkeiten zu helfen."In vielen Teilen Syriens sind Kinder im Moment nicht sicher. Dortfallen immer noch Bomben und es fehlt an jeglicher, notwendigerInfrastruktur: an Häusern, Schulen und Krankenhäusern. In so einLeben sollte kein Mensch zurückkehren", sagt Susanna Krüger,Geschäftsführerin Save the Children Deutschland.Brigitte Huber, Chefredakteurin BRIGITTE ruft auf: "Die Lage inSyrien und den grenznahen Gebieten wie dem Libanon oder Jordanien istfür die Geflohenen und Rückkehrer meist trost- und perspektivlos.Unterstützung vor allem für die Kinder in der Region wird dringendbenötigt. Gemeinsam mit Save the Children und vielen prominentenUnterstützern möchten wir darum bitten: Stricken, spenden und helfenSie mit!"Unterstützer der Aktion "Ein Schal fürs Leben" können einWollpaket inklusive Strickanleitung und Stricknadeln in den LanaGrossa-Wollgeschäften oder über www.lana-grossa.de für 45 Eurokaufen. Den fertigen Schal kann man für 79 Euro online beiwww.wollywood.de oder www.wolleimhof.de erwerben. In beiden Fällengehen jeweils 10 Euro des Erlöses in Projekte von Save the Childrenzur Unterstützung von Flüchtlingskindern in und um Syrien. Die Aktionund die Projekte von Save the Children können auch unabhängig vomKauf eines Schals oder Wollpakets unterstützt werden.Alle Informationen zur Aktion "Ein Schal fürs Leben" sind aufhttp://www.brigitte.de/schal-fuers-leben zu finden. Mehr zuSpendenmöglichkeiten und Hintergrundinformationen über syrischeKinder und die Projekte vor Ort aufwww.savethechildren.de/schal-fuers-leben.Honorarfreies Bildmaterial kann unter Angabe des jeweiligenCopyrights und im Kontext der Aktion "Ein Schal fürs Leben" verwendetwerden: - Bildmaterial:https://cloud.guj.de/index.php/s/iJz5K8sTAG0iEE9 - Passwort:2018SchalÜber Save the ChildrenSave the Children ist als größte unabhängigeKinderrechtsorganisation der Welt in mehr als 120 Ländern tätig. DieSchwerpunkte liegen in den Bereichen Schule und Bildung, Schutz vorAusbeutung und Gewalt sowie Überleben und Gesundheit - auch inKatastrophensituationen. Save the Children setzt sich ein für eineWelt, die die Rechte der Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kinder gesund und sicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsen können. 