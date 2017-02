ees Europe Conference nimmt Automotive auf die Agenda

München (ots) - Zum dritten Mal wird die ees Europe - die größteFachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme Europas - am 30.und 31. Mai 2017 von der ees Europe Conference begleitet. DasKonferenzprogramm wartet in diesem Jahr mit einem neuen Fokusthemaauf: Automotive. Die Branche um mobile Speichersysteme boomt undgleich mehrere Diskussionsrunden widmen sich Themen wie AutomotiveBattery Technology oder Vehicle to Grid. Unterstrichen wird die hoheRelevanz des Themas für die Veranstalter durch die Ernennung vonProf. Dr. Werner Tillmetz zum zweiten Chairman der Konferenz.Die Zeichen des Energiespeichermarktes stehen auf mobil: dieweltweite Speicherbranche wächst in neue Anwendungsbereiche. Dennlängst wird die Branche nicht mehr nur von stationären Speicherndominiert. Elektrofahrzeuge sind zunehmend gefragt, und dasveranlasst immer mehr Automobilhersteller, E-Modelle mit immerleistungsfähigeren Batterien und Lösungen für die Systemintegrationder mobilen Speicher anzubieten. Das klingt nicht nurvielversprechend, sondern ist auch ein weiteres eigenes Geschäftsfeldim Energiespeichersektor mit großem Potential: Im Januar 2016 warenlaut Zentrum für Solarenergie und WasserstoffforschungBaden-Württemberg (ZSW) weltweit mehr als 1,3 Millionen Elektroautoszugelassen - eine Steigerung um 73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Bis Ende 2016 wird der Bestand auf über 2 Mio Elektroautosabgeschätzt. Das jährliche Produktionsvolumen für E-Fahrzeuge wird inKürze die Ein-Millionen-Grenze überschreiten und 2025 voraussichtlichdie Zahl von 20 Millionen erreichen, das entspricht etwa den voneinigen Automobilfirmen angekündigten 25 Prozent der gesamtenFahrzeugproduktion. Die jährliche Produktionsmenge anLi-Ionen-Batterien läge dann bei 400 Gigawattstunden (GWh) - mehrals zehnmal so viel wie heute.Die Chancen dieser Entwicklung für Batterie- undAutomobilhersteller diskutiert die Branche auf der ees EuropeConference an zwei Konferenztagen.100 Prozent Automotive: Themen im ÜberblickDie Teilnehmer können sich unter anderem über aktuelleMarktentwicklungen und staatliche Förderprogramme in Europa sowieüber weltweite Hotspots für stationäre und mobile Speichersystemeinformieren. Die dafür angesetzte Session "European and Global MarketDevelopments for Stationary and Automotive Storage Systems"beschäftigt sich außerdem mit dem Thema Speicherintegration. WelcheArten von batterieelektrischen und hybridangetriebenen Fahrzeugen esgibt und welche Sicherheitskriterien angelegt werden müssen, umBatterien vor Erschütterung, Kurzschlüssen oder anderen Risiken zuschützen, dazu geht die Session "Automotive Battery Technologies" insDetail. Die Vorträge zu "Vehicle Integration and ChargingTechnologies" thematisieren Ladeinfrastruktur, schnelles Laden,smarte Kommunikation und Sicherheitsaspekte.Darüber hinaus wird das Konzept Vehicle to Grid mitPraxisbeispielen näher beleuchtet. Es geht bei "Real Life Projects:Vehicle to Grid (V2G)" um die Flexibilität von E-Autos als Speicherund ihren Beitrag zur Netzstabilität.Prof. Dr. Werner Tillmetz ist neuer Co-ChairmanDie ees Europe Conference hat sich weiterentwickelt und bietetzusammen mit der Konferenz der parallel stattfindenden MesseIntersolar Europe einen umfassenden Überblick der wichtigenEckpfeiler der Energiewende und der Sektorkopplung. Sowohl Solar- alsauch Batterie- und Energiespeichersysteme nehmen einen bedeutendenPlatz im weltweiten Energie-Mix ein. Wie sehr die Mobilität dabei inZukunft eine Rolle spielt, weiß Prof. Dr. Werner Tillmetz,Vorstandsmitglied am Zentrum für Sonnenenergie- undWasserstoffforschung Baden-Württemberg, und neben Dr. MatthiasVetter, Abteilungsleiter Elektrische Energiespeicher amFraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Deutschland, neuerCo-Chairman der ees Europe Conference. Prof. Dr. Werner Tilmmetz istüberzeugt: "Der neue Schwerpunkt Automotive ist 2017 notwendig. DieAutomobilindustrie war bislang und wird auch künftig der Treiber fürKostenreduktion und neue Technologien bei Lithium-Ionen-Zellen sein.Die Speicherbranche wird davon weiterhin profitieren." Tillmetzbeschäftigt sich unter anderem mit der Entwicklung innovativerBatterietechnologien und Brennstoffzellen und setzt schon lang aufdas Engagement der Autobauer.Erfolgsmodell ees EuropeDass einem weiteren Schwerpunktthema Raum gegeben werden kann,liegt auch am Erfolg der zum dritten Mal stattfindenden Konferenz."Messe und Konferenz haben sich fest im Terminkalender der Brancheetabliert", sagt Dr. Matthias Vetter, der das Chairman-Duo für dieKonferenz mit Prof. Dr. Tillmetz komplettiert. "Die konsequenteWeiterentwicklung ist ein Zeichen an die Branche sowie an unsereTeilnehmer, dass wir die Konferenz ausbauen und marktrelevante Themenintegrieren wollen", so Vetter.Die ees Europe und die begleitende ees Europe Konferenz können aufeine Erfolgsgeschichte zurückblicken: 2014 startete die Messeparallel zur Intersolar Europe, der weltweit führenden Fachmesse fürdie Solarwirtschaft und ihre Partner, mit 48 Ausstellern und 2.100 qmAusstellungsfläche. In diesem Jahr werden es mehr als fünf Mal soviele sein, die sich auf einer Fläche von 17.500 qm präsentieren unddie ees Europe als Plattform nutzen, um innovative Dienstleistungen,Produkte und Lösungen zu präsentieren.Die ees Europe 2017 findet vom 31. Mai bis 02. Juni parallel zurIntersolar Europe auf der Messe München statt, die ees EuropeConference vom 30. bis 31. Mai im ICM - Internationales CongressCenter München.Weitere Informationen zur ees Europe 2017 finden Sie im Internetunter www.ees-europe.com.Die Träger der ees EuropeTräger der ees Europe sind der BSW-Solar (BundesverbandSolarwirtschaft), EUROBAT (Association of European Automotive andIndustrial Battery Manufacturers), Naatbatt (National Alliance forAdvanced Technology Batteries) sowie der ZVEI (ZentralverbandElektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.).Über die eesDie ees ist mit der ees Europe in München, der ees North Americain San Francisco, der ees South America in Sao Paolo und der eesIndia in Mumbai auf vier Kontinenten vertreten. Sie ist dieBranchenplattform für Hersteller, Händler, Anwender und Zulieferervon stationären und mobilen Speicherlösungen für elektrische Energie.Die ees Messen werden gemeinsam mit der Intersolar, der führendenMesseserie für die Solarwirtschaft, durchgeführt und widmen sich -zusammen mit den begleitenden ees Konferenzen - Speicherlösungen fürerneuerbare Energien, von Anwendungen in Haushalt und Gewerbe bis hinzu netzstabilisierenden Großspeichern. Darüber hinaus stehen Produkteund Lösungen für die Bereiche Smart Renewable Energy,Energiemanagement, Elektromobilität und die unterbrechungsfreieStromversorgung im Fokus.Die ees Europe ist die größte und besucherstärkste Fachmesse fürBatterien und Energiespeichersysteme in Europa. Zur ees Europe 2017werden mehr als 400 Aussteller (inklusive Energiespeicher-Anbieterder Intersolar Europe) und mehr als 40.000 Besucher aus 160 Ländernerwartet.Weitere Informationen über die ees Europe finden Sie unter:www.ees-europe.comVeranstalter der ees Europe sind die Solar Promotion GmbH,Pforzheim und die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co.KG (FWTM).Kontakt:Solar Promotion GmbH | Postfach 100 170 | 75101 PforzheimHorst Dufner | Tel.: +49 7231 58598-0 | Fax: +49 7231 58598-28 |info@ees-europe.comPresse-Kontakt:fischerAppelt, relations | Otl-Aicher-Str. 64 | 80807 MünchenRobert Schwarzenböck | Tel. +49 89 747466-23 | Fax +49 89 747466-66 |rs@fischerAppelt.deOriginal-Content von: Intersolar Europe und ees Europe, übermittelt durch news aktuell