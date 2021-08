edira Campus 1 von DEXTRO mit AA- ausgezeichnet

Nürnberg (ots) - Fokussierung auf Mikro-Apartments und Expertise überzeugen- Erfahrung der Projektpartner kann auf Basis des aktuellen Track-Records bestätigt werden- Spezialisierung auf Projektentwicklungen erklärt die Rentabilitätsprognose- Angestrebte Diversifikation des Portfolios reduziert die spezifischen RisikenDer Immobilienfonds "edira Campus 1" wurde von der Rating-Agentur DEXTRO Group mit AA- bewertet. Positiv wurden insbesondere die angestrebte Fokussierung des geplanten Portfolios auf Mikro-Apartments in Deutschlands Großstädten sowie die spezifische Erfahrung und der Track-Record der Projektpartner hervorgehoben. Die Auswahl der Projekte und die Umsetzung der Bau- und Umbaumaßnahmen wird durch die erfahrene Crosslane Property Group realisiert, das Property- und Facility Management übernimmt die Prime Student Living. In Verbindung mit der kurzen Laufzeit von nur fünf Jahren führt dies zu einer Einstufung in die Risikoklasse 4 (!).Dem geschlossenen Studentenapartment-Fonds "edira Campus 1" wurde von der Rating-Agentur DEXTRO Group mit dem Rating AA- eine gute Qualität bescheinigt. Positiv zu beurteilen seien insbesondere die angestrebte hohe Fokussierung des geplanten Portfolios auf Wohnimmobilien-Projektentwicklungen in den Segmenten Mikro- und Studentenapartments sowie die spezifische Erfahrung und der Track-Record der Projektpartner.Geplant ist zunächst der Erwerb von zwei Studentenwohnheimen mit insgesamt 490 Wohneinheiten, die einer Vollsanierung unterzogen werden. Darüber hinaus wird in ein neu zu erstellendes Studentenwohnheim investiert, welches ca. 200 Wohneinheiten nach Fertigstellung ausweisen soll. Nach Beendigung der Bau- bzw. Umbaumaßnahmen wird bis zum Verkauf der Objekte in eine Betriebsphase übergegangen. Das Zielvolumen des Fonds beträgt EUR 20 Mio., so dass weitere Projekte und Objekte folgen sollen. Die Auswahl der Projekte und die Umsetzung der Bau- und Umbaumaßnahmen wird durch die Crosslane Property Group realisiert, die seit über 12 Jahren bereits mehr als 30 Bauvorhaben mit einem Gesamtvolumen von annähernd EUR 600 Millionen in 7 Ländern und 22 Städten umgesetzt hat.Die Bewirtschaftung übernimmt der auf Studentenwohnheim-Konzepte spezialisierte Property Manager Prime Student Living. Dem Konzept von Prime liegt eine "all inclusive" Miete zu Grunde, die alle Neben- oder Internetkosten, Gemeinschaftsräume zum Lernen, Sporttreiben und Freunde treffen sowie viele weitere Freizeitangebote inkludiert."Die Anerkennung der besonderen Expertise unserer Projektpartner durch die DEXTRO Group bestätigt unsere Due Diligence", freut sich Ralf Landwehr, Gründer und Geschäftsführer der edira Gruppe. "Wir haben die Voraussetzungen für ein äußert lukratives und erfolgreiches Investment geschaffen." So bewertete die DEXTRO Stabilitäts-Analyse© laufende Vergütungen und Kosten als angemessen und die getroffenen Annahmen zur Laufzeit und Renditeprognose als realistisch und plausibel.Insgesamt wird über die geplante Laufzeit von fünf Jahren ein Gesamtmittelrückfluss von rund 147,5 % auf die Zeichnungssumme ohne Agio angestrebt. Die prognostizierte Zielrendite beträgt 7,26 % p. a. bezogen auf die Zeichnungssumme ohne Agio.edira GruppeDie edira Holding GmbH ist eine unabhängige, international tätige Investmentgesellschaft mit Sitz in Nürnberg. Über Ihre Tochtergesellschaften werden ausgesuchte Immobilieninvestments in innovativen Strukturen und Beteiligungsmodellen flexibel umgesetzt. Mit Ihren erfahrenen Mitarbeitern stellt edira einen Teil eines internationalen Netzwerkes dar. Sie ist hoch spezialisiert in der Entwicklung, Konzeption und dem Management von intelligenten Beteiligungsmodellen im Bereich Immobilien, erneuerbare Energien und zukunftsorientierten Unternehmenskonzepten. In den 16 Projekt-Gesellschaften unter dem Management von edira wurden für knapp 10.000 Anleger mehr als EUR 150 Mio. investiert.Crosslane GroupDie CPG ist ein britisches Immobilienunternehmen mit dem Hauptsitz in Manchester - Nordengland. CPG hat sich auf die Entwicklung von studentischem Wohnen (Crosslane Student Developments), die Vermietung und das Betreiben von Studentenwohnheimen spezialisiert. Mit mehr als 14 Jahren Markterfahrung ist CPG einer der führenden Entwickler für studentisches Wohnen in Europa. Seit Gründung hat die Unternehmensgruppe 31 Projekte in 22 europäischen Städten, mit einem Volumen von über GBP 520 Mio. (EUR 604 Mio.) umgesetzt. Das Unternehmen verfügt über eine Projekt-Pipeline von qualitativ hochwertigen Studentenunterkünften mit einem Bruttoentwicklungswert von mehr als EUR 1 Mrd. in den nächsten 5 Jahren.Prime Student LivingSeit der Gründung 2008 ist Prime Student Living auf die umfassende Verwaltung von Studentenunterkünften spezialisiert und bietet mit einem besonderen, genau auf studentische Bedürfnisse abgestimmten Wohnkonzept Tausenden Studenten ein außergewöhnliches Wohnerlebnis. Die verwalteten 23 Einrichtungen in 17 europäischen Städten generieren mit 5.528 Betten rund GBP 36 Mio. (EUR 41 Mio.) jährliche Mieteinnahmen. Die hohe Auslastung der Objekte in Höhe von rund 98 % unterstreicht den Erfolg des besonderen Wohnkonzeptes.Pressekontakt:Torsten SaffierTel.: +49 911 519 429 230E-Mail: torsten.saffier@edira-holding.comOriginal-Content von: edira Holding, übermittelt durch news aktuell