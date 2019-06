edelkrone stellt erstes ORTAK-Produkt vor

Orlando, Florida (ots/PRNewswire) - ORTAK ist ein einzigartigerCo-Manufacturing-Ansatz, der es jedem ermöglicht, vollständigfunktionale High-Tech-Produkte zu wesentlich günstigeren Preisen zubesitzen. Mit der ORTAK-Methode können Kunden von edelkrone diebenötigten, mit CNC-Maschinen hergestellten Aluminiumteile onlinekaufen, das von edelkrone veröffentlichte 3D-Modell herunterladen,dieses ausdrucken und das Produkt einfach zuhause ohne Schmälerungder Produktqualität zusammenbauen, während sie dazu in der Lage sind,Design, Form und Farbe auf ihre Bedürfnisse anzupassen.edelkrone möchte betonen, dass 3D-Drucker in naher Zukunft injedem Haushalt verfügbar sein werden, weshalb mit derORTAK-Produktlinie darauf abgestellt wird, die Herstellungskostenpraktikabler zu gestalten, die Kosten für Kunden und Unternehmen zusenken und die Amortisierungszeiten drastisch zu senken.Der FlexTILT Head 3D ist das erste Produkt aus der neueingeführten ORTAK-Linie für budgetfreundliche Filmgestaltung.Hierbei handelt es sich um die erste, mit dem 3D-Druckerherstellbare Version des FlexTILT Head 2, bei dem es sich um den sicham besten verkaufenden Stativkopf des Unternehmens als ultimativePAN- und TILT-Lösung handelt.Das Unternehmen betont, dass ORTAK-Produkte genausofunktionsfähig, widerstandsfähig und haltbar wie die Originale seinund weniger kosten werden. Die Kunden werden die Möglichkeit haben,die Farben der Teile individuell anzupassen und erhalten eine bessereAmortisierung ihrer 3D-Drucker. Das Gute daran ist, die Nutzer dazuin der Lage sein werden, ihre eigenen Ersatzteile zu drucken, fallsein Teil aus irgendeinem Grund kaputt gehen sollte.Das Unternehmen kündigte außerdem an, dass es sich hierbei nichtum das letzte ORTAK-Produkt handeln werde und dass weitere Produktefolgen sollen.Der FlexTILT Head 3D ist nun unter http://edel.kr/ortak3d zu einemPreis von 29 $ mit kostenlosem, weltweiten Versand am selben Tagverfügbar.------Weitere Informationen finden Sie auf der Website von edelkroneunter: www.edelkrone.com.Foto- https://mma.prnewswire.com/media/902430/1_edelkrone.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/902431/2_edelkrone.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/902432/3_edelkrone.jpgPressekontakt:Für Presseanfragen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an:marketing@edelkrone.comOriginal-Content von: edelkrone USA, übermittelt durch news aktuell