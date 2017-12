edding: Überproportionales Umsatzwachstum!

Liebe Leser,

im 1. Halbjahr stieg der Umsatz um 2,6% auf 71,7 Mio €. Das Umsatzwachstum resultierte aus beiden Geschäftsfeldern mit überproportionalem Anstieg um 7,7% im Bereich Visuelle Kommunikation. Die Entwicklung dieser Sparte wurde durch neue Produkte wie beispielsweise Magic Chart Notes, die durch statische Haftung die Symbiose aus Moderationskarten und Haftnotizen darstellen, und eine spezielle e-Screen Serie (LED Bildschirme mit Touchtechnologie) für den Bildungsbereich gestützt.

Im deutschen Markt wurde ein stabiler Umsatz gegenüber dem Vorjahr erzielt

Der Umsatz in Deutschland wurde sehr deutlich um 11,6% gesteigert und resultierte aus der positiven Umsatzentwicklung mit e-Screens aber auch aus gesteigerten Umsätzen in der klassischen visuellen Kommunikation. In den Märkten im übrigen Europa wurde ein Wachstum von 5,2% erreicht. Einziger Markt mit einem nennenswerten Rückgang war die Schweiz. InÜbersee lag der Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Umsatz im Segment Schreiben und Markieren lag mit einem Anstieg um 1,0% in etwa auf Vorjahresniveau. Im deutschen Markt wurde ein stabiler Umsatz gegenüber dem Vorjahr erzielt. edding konnte neue Leistungen im Bereich Lebensmitteleinzelhandel und Baumärkte sowohl mit bestehenden als auch mit neuen Produkten erzielen. In den übrigen europäischen Märkten ist der Umsatz um 1,6% zurückgegangen. Die Überseemärkte zeigten einen deutlichen Umsatzanstieg um 23,5%.

