edding: Gute Entwicklung!

letzte Woche bewegte edding die Gemüter der Anleger und Jens Gravenkötter hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Das Unternehmen! Der führende deutsche Hersteller von Schreibgeräten und Organisationsmitteln produziert unter anderem Faserschreiber, Kugelschreiber und Planungs- und Organisationsmittel.

Die Zahlen! Bei edding stieg der Umsatz im 1. Halbjahr um 2,6% auf 71,7 Mio. € und das Umsatzwachstum ging mit einem überproportionalem Anstieg um 7,7% im Bereich Visuelle Kommunikation einher. Neue Produkte, etwa die Magic Chart Notes oder eine spezielle e-Screen Serie für den Bildungsbereich unterstützen die Entwicklung. In Deutschland stieg der Umsatz um 11,6% und im übrigen Europa betrug das Wachstum 5,2%. Nur in der Schweiz lief es nicht so gut. Der Umsatz in Übersee lag auf Vorjahresniveau des Vorjahres. Im Segment Schreiben und Markieren gab es einen Anstieg um 1,0%. Im Bereich Lebensmitteleinzelhandel und Baumärkte ist in den europäischen Märkten der Umsatz um 1,6% zurückgegangen, in Übersee gab es einen Umsatzanstieg von 23,5%.

Der Ausblick! Im weiteren Jahresverlauf könnte es weiter bergauf gehen mit edding, denn das Unternehmen ist ein Trendsetter in der Schreibwarenbranche.

Wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.