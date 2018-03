edco: Der Fahrradspezialist wächst weiter (FOTO)

München (ots) -Das Team des Fahrradkomponenten-Herstellers edco bekommt weiterenZuwachs. Christian Dietl unterstützt edco ab sofort als Global SalesDirector. Er ist damit verantwortlich für den Vertrieb deredco-Produkte auf dem internationalen Fahrradmarkt.Nach dem erfolgreichen Neustart von edco im vergangenen Jahrsteigt weltweit die Nachfrage nach seinen Produkten. Um dem gerechtzu werden, erweitert der Premium-Hersteller für Fahrradteile seinTeam. Seit Anfang März ist Christian Dietl als Global Sales Directorfür den weltweiten Vertrieb von edco zuständig.Der studierte Ingenieur für Verfahrenstechnik verfügt über mehrals 20 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Marketing,Produktmanagement und Sonderverkäufe. Er besitzt nicht nur guteKontakte in die Sportindustrie, sondern weiß als passionierterFahrradfahrer auch, was Sportler*Innen wichtig ist."Diese Gelegenheit ist eine tolle Chance.", meint Christian Dietl."edco blickt auf eine so lange, erfolgreiche Geschichte zurück undist doch immer noch am Puls der Zeit. Die Möglichkeit zu bekommen, andem Wachstum und neuen Erfolgen mitzuwirken, konnte ich mir nichtentgehen lassen."In den letzten Jahren war der gebürtige Bayer bei eineminternationalen Unternehmen in leitender Funktion für den BereichMarketing & Products tätig. Seinen reichen Erfahrungsschatz, von derGeschäftsprozessoptimierung bis hin zur Produktneueinführung, willDietl nun mit seiner Fahrrad-Leidenschaft verbinden: "Der Trend gehteindeutig hin zu mehr Individualisierung am Fahrrad. Wir wollenunseren Kunden mit aerodynamischen High-Performance-Produkten dieMöglichkeit geben, ihre Fahrräder auch selbst zu verbessern."Besonders wichtig sind dem Global Sales Director allerdingsumfangreiche und verlässliche Informationen für Endkunden und Partnersowie die Serviceorientierung: "Großartige Produkte, eine attraktivePreisgestaltung und perfekter Service für die Kunden: Das sind meineTop-Prioritäten."edco besitzt ein etabliertes Netzwerk aus Distributoren undHändlern. Derzeit erfolgt die Einführung des neuen Produktportfolios,das einen Schwerpunkt auf aerodynamische und seitenwindstabileLaufräder legt. Außerdem wird edco in Kürze einen eigenen Web-Shoperöffnen. Aktuell liefert edco alle Arten von Carbon-Laufrädern alsZubehörteile an seine Kunden. Dazu gehören Rennrad-Laufräder in denVersionen als Schlauchreifen, tubless ready und tubless, geeignet fürFelgen- oder Scheibenbremsen. "Wir haben auch ein Angebot speziellfür den Bahnsport und für Triathleten im Programm", berichtetChristian Dietl, der auch für das Sponsoring der Athleten zuständigist. "In nächster Zeit werden wir uns aber natürlich auch dem starkwachsenden Fitness- und Indoortrainingsbereich und den eBikeswidmen."Über edco:edco ist ein Produzent von Premium-Fahrradteilen. 1867 wurde dasUnternehmen als Maschinenhersteller in der Schweiz gegründet.Bereits 1902 begann es dann auch innovative Fahrradkomponenten zuentwickeln. Auf diesen Bereich spezialisierte sich edco in denfolgenden Jahrzehnten. Neben High-End-Produkten aus Aluminiumkonzentriert sich das Unternehmen seit mehreren Jahren auf dasHigh-Performance-Segment. Zahlreiche edco-Komponenten aus Carbonfeierten bereits große Erfolge auf dem Fahrradmarkt.Pressekontakt und weitere Informationen:Bernd Pfadlerwbpr_ KommunikationMünchner Str. 2085774 München/UnterföhringTelefon: +49 89 99 59 06-46Fax: +49 89 99 59 06-99E-Mail: bernd.pfadler@wbpr.deOriginal-Content von: edco, übermittelt durch news aktuell