Brunnen/Schwyz (ots) - Entwicklungskosten für Fahrzeugherstellersinken deutlichDer Schweizer Batteriesystem-Hersteller ecovolta hat einestandardisierte Li-Ionen Traktionsbatterie entwickelt, mit derElektrofahrzeuge deutlich kostengünstiger und schneller zurSerienreife gelangen. Damit können Hersteller auch bestehende oderkleinere Fahrzeugserien zügig auf Elektromobilität umstellen undinnerhalb weniger Wochen Prototypen realisieren. Bisher musstenAkkupacks für jeden Fahrzeugtyp individuell entwickelt werden. Derdamit verbundene Zeitbedarf bedeutete zusätzliche Risiken und machtedie Elektrofahrzeug-Produktion erst ab höheren Stückzahlenwirtschaftlich. Dagegen ist die evoTractionBattery von ecovoltabereits als Gesamtlösung zertifiziert und kann schnell eingesetztwerden.Bilder zum Download: https://eco-volta.com/news/pressReleases/ecovolta-Traktionsbatterie-aus-der-Schweiz-beschleunigt-E-Mobility-Entwicklung"Wir schätzen, dass Fahrzeughersteller bei einer beispielhaftenBatterie mit einer Betriebsspannung von 48 Volt und einer Kapazitätvon 10 Kilowattstunden (kWh) insgesamt 250.000 bis 500.000 EuroEntwicklungs- und Zertifizierungskosten sparen können", so CTO PaulHauser."Und deutlich schneller geht es auch: Unsere Kunden rechnen fürein Akkupack sowie das passende Batteriemanagementsystemüblicherweise mit einer Entwicklungszeit von bis zu 2 Jahren. DieevoTractionBattery kann dagegen innerhalb einiger Stundenkonfiguriert werden, unabhängig davon, ob sie in einem Golfkart odereinem LKW eingesetzt wird", ergänzt Paul Hauser.Standardisierung und Zertifizierung ermöglichen direkten Einstiegin die E-MobilitätDie Standardisierung senkt die Kosten pro gespeicherterKilowattstunde Strom und damit die Hürden für den Einstieg in dieElektromobilität. Sie umfasst einen Teil der Abmessungen, dieLeistungsstufen und die Elektronik. Anwender der evoTractionBatteryerhalten für alle Batteriepacks eine vollständig dokumentierteZertifizierung inklusive der elementaren Zertifizierung UN 38.3 zurTransportsicherheit.Das integrierte Batteriemanagementsystem ermöglicht einenMaster-Slave-Betrieb und die Anbindung der Batterien an einen CANBus. Dadurch können die Akkus mit der übergeordneten Steuerung Datenaustauschen, was für einen effizienten und sicheren Betrieb vonFahrzeugen notwendig ist. Auch die Sicherheitstechnik, das Relais unddie Vorladung sind integriert.Die evoTractionBattery wird mit Spannungen von 24 Volt, 48 Voltund 400 Volt sowie Kapazitäten von 2,5 kWh bis 15 kWh angeboten. Diebeliebige serielle Verschaltung bis maximal 16 Batterien und dieparallele Verschaltung von bis zu 32 Strängen erlaubenBatteriespannungen von 24 Volt bis 829 Volt und Gesamtkapazitäten vonbis zu rund 7.600 kWh.Ein einzelnes Batteriemodul hat stets eine definierte Länge von520 mm und eine Breite von 218 mm, die Höhe hängt von Spannung undder Kapazität ab. Dadurch werden klare Rahmenbedingungen für dieFahrzeugkonstruktion geschaffen.Über ecovoltaecovolta ist ein Schweizer Hersteller von individuellkonfektionierten Hochleistungs-Batteriesystemen undeMobility-Lösungen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf derElektromobilität. Das patentierte Bauprinzip von ecovolta ermöglichtdie vollautomatische Serienfertigung hochstromfähiger Akkus, diekeine aktive Kühlung benötigen. Im eigenen Forschungs- undEntwicklungsbereich werden Batterie- und Antriebslösungen entwickeltund getestet. ecovolta hat seinen Hauptsitz in Brunnen/Schwyz, wosich auch das Fertigungswerk ecovolta Swissfactory befindet.https://www.eco-volta.com