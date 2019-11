ecolution 2019: Wertschöpfung neu denken / Neue econsense-Veranstaltung am 13. November 2019 im Cafe Moskau in Berlin

Berlin (ots) -Sperrfrist: 13.11.2019 10:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Am 13. November 2019 findet im Cafe Moskau in Berlin die neueeconsense-Veranstaltung ecolution 2019 - Dialog für Nachhaltiges Wirtschaftenstatt. Rund 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik,Zivilgesellschaft und Wissenschaft diskutieren 'Wertschöpfung neu denken'.Höhepunkte der ecolution sind die Impulse und Interviews mit BASF-VorständinSaori Dubourg, Daimler-Vorständin Renata Jungo Brüngger, BMAS-StaatssekretärBjörn Böhning und Accenture Strategy Senior Managing Director Peter Lacy.Workshops mit Experten vertiefen aktuelle Themen, wie Plastik und Umwelt,Klimaschutz, Menschenrechte, Transparenz in Liefernetzwerken, nachhaltige Städteoder Sustainable Finance."Die ecolution steht für das Beschreiten neuer Wege. Sie schafft einen Ort füroffenen und ehrlichen Dialog zwischen unterschiedlichen Stakeholdern imNachhaltigkeitsbereich und darüber hinaus. Dieser Austausch ist essentiell, umdie Transformation zu einer nachhaltigeren Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsamzu gestalten. Wir von econsense wollen hierbei Vermittler und Impulsgeber sein",hebt die econsense-Vorstandsvorsitzende Ursula Mathar hervor.Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sagt: "Es ist unsere gemeinsameVerantwortung, dafür Sorge zu tragen, dass unsere Welt sozialer und gerechterwird. Deshalb dürfen wir die soziale Dimension von nachhaltigem Wirtschaftennicht aus dem Blick verlieren. Die Bundesregierung fördert gute Arbeit deshalbnicht nur im eigenen Land, sondern weltweit. Denn in global vernetztenVolkswirtschaften kann Verantwortung für gute Arbeit nicht an nationalen GrenzenHalt machen. Wir wollen menschenrechtliche Sorgfaltspflichten in Unternehmen fürnachhaltige Lieferketten stärken und den entsprechenden Rahmen dafür schaffen.Das entspricht unserer Verantwortung als starke Industrie- und Handelsnation."Peter Lacy, Senior Managing Director bei Accenture Strategy, demVeranstaltungspartner der ecolution, spricht über die Rolle der Wirtschaft: "Wersich als Unternehmen nur finanzielle Ziele wie Umsatzwachstum oder EBIT-Margesetzt, springt zu kurz. In unserer gemeinsamen Studie mit dem GlobalCompact-Netzwerk der Vereinten Nationen bestätigen drei Viertel derVorstandsvorsitzenden weltweit, dass Nachhaltigkeit wichtig für denlangfristigen Unternehmenserfolg ist. Allerdings ist nur jeder Fünfte derMeinung, dass die bisher angestoßenen Maßnahmen ausreichen. Somit wird klar:Nachhaltigkeitsziele sind kein 'nice-to-have' mehr, sondern müssen in jederUnternehmensstrategie fest verankert sein und kraftvoll umgesetzt werden. Siemüssen relevant für die übergeordnete Geschäftsstrategie, innovations- undwirkungsorientiert sein und auf die drei Ebenen Ökologie, Ökonomie und Sozialeseinzahlen. Technologie kann hier einen wichtigen Beitrag leisten. Vor allem, daCEOs inzwischen ganzheitliche, systemische Anpassungen verlangen."Auf der ecolution wird auch die neue econsense-Initiative 'econchain GermanBusiness Initiative for Sustainable Value Chains' vorgestellt. Hier bieteteconsense Trainings für die Lieferanten deutscher Unternehmen im Ausland an.Diese dienen dazu in global verzweigten Wertschöpfungsketten Nachhaltigkeitdurch eine gute Zusammenarbeit mit lokalen Partnern zu realisieren. DasTrainingsprogramm befähigt strategische Lieferanten dazu, selbstständig Umwelt-und Sozialstandards in ihren Fabriken umzusetzen. Es umfasst sechsTrainingstage, fünf Hausaufgaben und einen Fabrikbesuch bei den Teilnehmenden.Die erfolgreiche Pilotphase fand 2018 und 2019 in Mexiko und China statt. Nunist das Programm offen für alle interessierten Unternehmen. Durchgeführt werdendie Trainings von Systain Consulting in Mexiko, China, der Türkei undBangladesch. econchain wird unterstützt von der Deutschen Investitions- undEntwicklungsgesellschaft (DEG).econsense ist ein branchenübergreifendes Netzwerk aus 38 führenden, globaltätigen Unternehmen und Organisationen der deutschen Wirtschaft, die gemeinsamden Wandel hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft aktiv gestaltenwollen.Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme haben, können Sie sich als Pressevertretervor Ort akkreditieren.Alle Informationen zur ecolution 2019:https://econsense.de/veranstaltung/ecolution-2019/Alle Informationen zur Initiative econchain unter: www.econchain.deMehr zu den Aktivitäten von econsense: www.econsense.dePressekontakt:Julian Prinzler - Referent für Kommunikationeconsense - Forum Nachhaltige Entwicklung der Deutschen Wirtschaft e.V. - Oberwallstraße 24, 10117 Berlin, T.: +49 (0)30-2028-1744,E.: j.prinzler@econsense.de, www.econsense.deOriginal-Content von: econsense, übermittelt durch news aktuell