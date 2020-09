Nürnberg (ots) - Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu und die kalte Jahreszeit deutet sich an. Passend dazu erweitert NORMA sein Schokoladen-Sortiment rund um die Eigenmarke "Magie du Chocolat". Nach dem erfolgreichen Produktstart im vergangenen Jahr und der überwältigenden Zustimmung der Käuferinnen und Käufer nimmt NORMA nun 25 feinste Schokoladen- sowie Pralinensorten in die Regale auf.Ausgezeichnete Qualität, noch dazu UTZ- oder Fairtrade-zertifiziertBei der schokoladigen Herbst-Aktion von NORMA sind unter anderem erlesene Pralinenmischungen mit und ohne Alkohol, Belgische Pralinen, Schweizer Pralinen, Trüffelpralinen mit und ohne Alkohol, Cremoso gefüllte Pralinenkugeln in Vollmilch, Zartbitter und Pistazie sowie Mozartkugeln in Vollmilch und Zartbitter dabei.Ergänzt wird das Pralinen-Sortiment von der brandneuen edlen Herkunftsschokolade (100g). Die süße Sünde trägt diesen Namen, da der Kakao jeweils aus einem anderen Land kommt. Die "Peru"-Edition hat 64 Prozent Kakao-Anteil, die "Ghana"-Edition kommt auf 72 Prozent und die "Uganda"-Edition sogar auf 80 Prozent. Wer dunkle Schokolade liebt, kommt hier auf seine Kosten und wird dabei direkt mit auf eine geschmackliche Reise nach Südamerika und Afrika genommen.Weitere Neuheiten, wie beispielsweise die Knuspervielfalt, sorgen für zusätzliche Begeisterung im Schoko-Sortiment: Die Mischungen aus Cranberry, Cappuccino Kugeln, Erdnüssen oder Mais - jeweils mit Schokolade überzogen - kombinieren ganz unterschiedliche Geschmacksnoten mit der hervorragenden "Magie du Chocolat". Die gesamte Produktpalette der "magischen" Eigenmarke wird in den nächsten Wochen immer wieder durch zusätzliche Aktionsartikel ergänzt.Kakao aus fairem AnbauMit dieser noch größeren Auswahl an Schokoladen und Pralinen bleibt garantiert kein Kundenwunsch offen. NORMA bietet für die bevorstehende Herbst- und Weihnachtszeit einen hochwertigen und fairen Schokoladengenuss. Dabei wurde großer Wert auf den nachhaltigen Kakaoanbau gelegt. Alle Schokoladen und Pralinen sind UTZ- oder Fairtrade-zertifiziert. Das bedeutet: Der zur Herstellung genutzte Kakao wurde unter Berücksichtigung nachhaltiger Anbaumethoden und gerechter Arbeitsbedingungen gewonnen.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell