Ein echter Allround-Künstler / Filmreihe mit Ulrich Tukur in 3sat ab 9. April

Sonntag, 9., bis Freitag, 14. April 2017Der 59-Jährige spielt, singt, tanzt und schreibt - und das so gut,dass er seit Jahren mit Preisen bedacht wird. Ein echterAllround-Künstler eben. Vom 9. bis zum 14. April zeigt 3sat achtFilme mit dem Schauspieler und Musiker Ulrich Tukur.Zum Auftakt am Sonntag, 9. April, 21.50 Uhr, zeigt 3sat UlrichTukur in dem Fernsehfilm "Ein fliehendes Pferd" von Rainer Kaufmann.In der Erotikkomödie nach Martin Walsers Novelle von 1978 flirten er,Petra Schmidt-Schaller, Katja Riemann und Ulrich Noethen amsommerlichen Bodensee. Am Dienstag, 11. April, 20.15 Uhr, folgt derKrimi "Die Frau aus dem Meer" mit Ulrich Tukur als eitlem Talkmaster.Und um 22.25 Uhr wird Ulrich Tukur in die "Die fremde Frau" alsverheirateter Sohn einer Juwelierdynastie in den Bann einergeheimnisvollen Schönheit gezogen, die plötzlich auftaucht und fürihn zur Obsession wird. Am Donnerstag, 13. April, 22.25 Uhr, istUlrich Tukur in dem Drama "Rommel" als NS-Generalfeldmarschall zusehen, der (zu) spät seine Loyalität zu Hitler hinterfragt. Und zumAbschluss der Reihe spielt Ulrich Tukur den großen Naturschützer,Zoodirektor und TV-Moderator "Grzimek". 3sat zeigt beide Teile amFreitag, 14. April, ab 20.15 Uhr.Ein Interview mit Ulrich Tukur über das Leben an sich, dieSchauspielkunst und über die Dreharbeiten zu einigen Produktionen ausder 3sat-Reihe lesen Sie im aktuellen "3sat TV- & Kulturmagazin".