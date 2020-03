ebay Aktie: Das geht ja noch!

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Das geht ja noch – mag sich so manch ein ebay-Aktionär gedacht haben beim Blick auf den jüngsten Kursverlauf der Aktie. Denn auf Sicht von drei Monaten steht hier in Euro gerechnet zwar ein Kursverlust von rund 8% zu Buche, doch da hat es zig andere Aktien erheblich stärker erwischt. Was gibt es Neues von ebay? Einer Mitteilung der Börse Stuttgart ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung