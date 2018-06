Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Berlin (ots) - "Kunde nicht angetroffen" ist wohl eines dergrößten Ärgernisse bei DSL-Schaltungen. Ärgerlich vor allem dann,wenn der Kunde entgegen der Aussage des Telekom-Technikersversichert, tatsächlich vor Ort gewesen zu sein. "Uns istunverständlich, dass die Deutsche Telekom den Montagenachweisen ihrerTechniker stets blind vertraut und die eidesstattlichenVersicherungen der Kunden als nicht glaubwürdig abtut", soeasybell-Geschäftsführer Andreas Bahr. Die unschönen Folgen: Einneuer Termin muss vereinbart werden, es entstehen Kosten für dieerneute Anfahrt, der Ruf des Anbieters ist in Mitleidenschaftgezogen.Für easybell brachte eine vergebliche VDSL-Schaltung in einemstädtischen Krankenhaus das Fass zum Überlaufen: Der Techniker derDeutschen Telekom behauptete viermal, keinen Ansprechpartnerangetroffen zu haben und das obwohl der Empfang rund um die Uhrbesetzt ist. "Die Empfangsmitarbeiter versicherten eidesstattlich,dass sich nie ein Techniker gemeldet hat. Außerdem hat zu einemdieser Termine der Techniker sogar selbst erklärt, erst nach demvereinbarten Zeitfenster dort gewesen zu sein", so Bahr.Dieser und weitere Fälle waren Anlass für eine Unterlassungsklagegegen die Deutsche Telekom (LG Berlin, 92 O 2/17 Kart).Deren Techniker sollten es bei Androhung eines Ordnungsgeldesunterlassen zu behaupten, einen Kunden nicht angetroffen zu haben,obwohl sie gar nicht vor Ort gewesen waren. "Uns war und ist wichtig,im Kundeninteresse künftigen Fällen vorzubeugen", so André Queling,Rechtsanwalt bei Dr. Grosse+Partner, der easybell vor Gerichtvertreten hat. "Von der Telekom im Nachhinein die Kosten der unnötigwiederholten Technikeranfahrten zurückzuverlangen, hilft weder denbetroffenen Kunden noch ist es prozessökonomisch sinnvoll", soQueling weiter.Anfang Mai haben die Richter des Landgerichts Berlin zugunsten derDeutschen Telekom geurteilt. Die Richter erkannten nicht an, dassfalsche Technikermitteilungen den Wettbewerb behindern würden. IhreBegründung: Es würde ein neuer Termin vereinbart, und die Telekomhätte hierdurch keinen Vorteil. Ob die Aussagen der Techniker "Kundenicht angetroffen" im Einzelfall unzutreffend waren, war für dieEntscheidung nicht mehr wichtig."Um eine erfolgreiche Klage zu führen, müsse eine zielgerichteteBehinderung durch die Deutsche Telekom zum eigenen Vorteilnachgewiesen werden", so der Rechtsanwalt. easybell konnte hierjedoch nur an die nach ihrer Auffassung falschen Mitteilungen derTelekom-Techniker anknüpfen. Dabei sind es auch die unnötigenWiederholungstermine, die die Wettbewerber in ihrer Entfaltungbeeinträchtigen. "Das eigentliche Organisationsversagen seitens derTelekom und dessen wettbewerbsschädliche Zielrichtung nachzuweisen,ist allerdings für Außenstehende nahezu unmöglich", resümiertQueling.Letztlich war es easybell wichtig, mit der Klage eine konstruktiveLösung herbeizuführen, um dieses Ärgernis in den Griff zu bekommen.Der Vergleichsvorschlag, die Telekom möge vermuteten Falschaussagenvon Technikern nachgehen statt diese pauschal abzulehnen, hat diesenicht aufgegriffen. "Die weniger motivierten Techniker müssen alsonicht befürchten, entdeckt zu werden", so Bahr. "Das fehlende Risikoaufzufliegen bedeutet faktisch einen Freibrief für Telekom-Technikerzur Falschaussage."Derzeit sieht easybell den Rechtsweg ausgeschöpft. Die Hoffnungist nun, dass sich die Bundesnetzagentur des Themas annimmt. So könnedie BNetzA die Deutsche Telekom beispielsweise verpflichten,sämtliche vermutete Falschaussagen ihrer Techniker systematisch zuerfassen. Im nächsten Schritt sollten diese Daten dahingehendausgewertet werden, ob einzelne Mitarbeiter überproportional häufigbehaupten, Kunden nicht angetroffen zu haben. Weiterhin würdenPönalen den Anreiz für die Wettbewerber erhöhen, vermuteteFalschaussagen vor Gericht nachzuweisen.Sie haben Fragen zum Prozess, zum Prozessausgang oder möchtenInterviewanfragen stellen? Kontaktieren Sie gern daseasybell-Presseteam.Hintergrund-Information:Als Provider arbeitet easybell mit verschiedenenLeistungsbetreibern (Carriern) zusammen. DieTeilnehmeranschlussleitung oder auch "letzte Meile" jeder Leitunggehört jedoch immer der Telekom, ganz gleich, wer der Provider undwer der Carrier ist. Einzige Ausnahme: Kabelnetzbetreiber und einigelokale Anbieter. Im Falle einer DSL-Schaltung muss daher immer einTelekom-Techniker entweder zur Schaltung zu den Kunden nach Hausekommen oder aber die Schaltung kann von der Vermittlungsstelledurchgeführt werden. Welche Variante durchgeführt wird, entscheidetdie Telekom. Fremdkunden wie Wettbewerber sind hier somit abhängigvon der Service-Qualität der Deutschen Telekom.