easyMarkets startet MuBTC-Konto

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - easyMarkets freut sich sehr, die Einführung eines Kontos bekannt zu geben, das es seinen Händlern ermöglicht, in Bitcoin einzuzahlen, zu traden und auszuzahlen.Unser neues MuBTC-Konto gibt unseren Kunden die Möglichkeit, jedes unserer mehr als 200 Instrumente zu traden - direkt und ohne die Notwendigkeit, ihre Bitcoin in FIAT-Währungen zu tauschen - auf eine schnelle und einfache Weise, die auf der Blockchain basiert. Das neue Konto erstellt automatisch eine Bitcoin-Wallet-Adresse für eine einfache, bequeme und effiziente Nutzung. Damit wird sichergestellt, dass unsere Kunden schnell reagieren können, um sich während Zeiten von Volatilität zu schützen und Chancen zu ergreifen, wenn sie sich bieten.Das easyMarkets MuBTC-Konto verfügt über alle innovativen Tools, Schutzmaßnahmen und wettbewerbsfähigen Konditionen, die auch die anderen Basiswährungskonten bieten, darunter:- Einige der engsten festen Spreads in der Branche für Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffe, Metalle, Optionen und Währungen.- Kein Slippage auf der easyMarkets Plattform & App - ein großer Vorteil, wenn Sie sich schnell verändernde Instrumente wie Kryptowährungen traden.- Schutz vor negativem Kontostand.- Kostenloser & garantierter Stop Loss & Take Profit auf der easyMarkets Plattform & App.- Für erfahrene Benutzer auch auf MT4 verfügbar!Am 17. Mai 2021 sagte CMO Ohad Golan über das neue Konto:"Wir freuen uns, unseren Tradern die Möglichkeit bieten zu können, mit ihren Bitcoin-Geldern einzuzahlen, auszuzahlen und zu traden. Als sich Bitcoin der kritischen Marke von 1 Billion Dollar Marktkapitalisierung näherte, kauften sich immer mehr Menschen in die beeindruckende Rallye ein, darunter auch unsere Kunden. Mit ihren Geldern in Bitcoin können sie aber bisher nicht außerhalb einer Börse traden. Deshalb gibt dieser neue Kontotyp unseren Kunden noch mehr Freiheit und Auswahl beim Trading mit easyMarkets. Wir sind sicher, dass dies auch für unsere Partner und Affiliates von Vorteil sein wird, da sich neue Promotion- und Branding-Möglichkeiten eröffnen.Zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Mitteilung hat Bitcoin eine Marktkapitalisierung von $ 948,98 Mrd., ein 24-Stunden-Volumen von $ 100,62 Mrd. und ein atemberaubendes YTD-Wachstum von +69,58 % erreicht. Alle anderen, eher "konventionellen" Assets verblassen im Vergleich dazu. Und genau deshalb ist dieser neue Service, den wir anbieten, so spannend!"Das easyMarkets MuBTC-Konto steht über alle Plattformen zur Verfügung, die easyMarkets anbietet; die easyMarkets Web- und App-Plattform und MT4.Ein weiterer Vorteil der Einzahlung, Auszahlung und des Tradings mit dem easyMarkets MuBTC-Konto ist die Sicherheit. easyMarkets wird an mehreren Standorten auf der ganzen Welt von Europa bis Australien reguliert, einschließlich der Lizenzierung durch CySEC und ASIC, wodurch sichergestellt wird, dass alle Aktivitäten in einer transparenten Art und Weise durchgeführt werden, die Kunden und ihr Vermögen schützt.Die Anmeldung für das neue MuBTC-Konto von easyMarkets ist so einfach wie die Anmeldung für jedes andere unserer Konten.- Erstellen Sie ein easyMarkets-Konto;- Wählen Sie bei der Registrierung Microbitcoin als Ihre Basiswährung;- Verifizieren Sie Ihr Konto und Ihre Identität;- Kapitalisieren Sie Ihr MuBTC-Konto durch Scannen des bereitgestellten QR-Codes .Jetzt können Sie Ein- und Auszahlungen in BTC tätigen und mit jeder der zahlreichen Anlageklassen traden, die wir anbieten!Bitcoin hat sich in den letzten Jahren als Handelsinstrument und virtuelle Währung weit verbreitet. easyMarkets schließt sich Unternehmen wie PayPal, dem Auktionshaus Southeby's, dem Amazon-eigenen Twitch, Etsy und Xbox an, die Bitcoin für Dienstleistungen und Transaktionen akzeptieren. Und viele Unternehmen wie Amazon, eBay, JP Morgan und die japanische Mega-E-Commerce-Seite Rakuten prüfen die Einführung von Bitcoin als Zahlungsmittel.Bitte beachten Sie, dass Sie mit dem easyMarkets MuBTC-Konto nur BTC einzahlen und auszahlen können und Ihre Gelder nicht in andere FIAT-Währungen umtauschen können. Alle Instrumente, die auf den von easyMarkets angebotenen Plattformen getradet werden, sind CFDs, das heißt, Sie besitzen den zugrunde liegenden Vermögenswert nicht.