easyMarkets integriert sich mit TradingView

Limassol, Cyprus (ots/PRNewswire) -easyMarkets freut sich sehr, die Integration mit der TradingView-Plattform (https://www.easymarkets.com/eu/de/platforms/tradingview/) bekannt zu geben. Unsere Kunden können jetzt auf TradingViews soziales Netzwerk für Trader, One-Click-Trading direkt aus den Charts und erweiterte Analysefunktionen zugreifen, indem sie ihr easyMarkets-Konto mit der TradingView-Oberfläche verbinden. Dieses Angebot erweitert die Auswahl an Plattformen, auf denen unsere Kunden traden können - easyMarkets Web und App, MT4 und jetzt auch TradingView.easyMarkets CMO, Ohad Golan:Wir freuen uns sehr, unseren Kunden eine weitere Handelsplattform anbieten zu können, insbesondere eine so robuste wie TradingView. Diese Integration macht uns auch zu einem der wenigen Broker in der Branche, der seinen Kunden eine Auswahl von vier Handelsumgebungen bietet. easyMarkets war schon immer an der Spitze in Bezug auf Innovationen und ein eifriger Early Adopter. Ich bin mir sicher, dass dieses neueste Angebot uns noch wettbewerbsfähiger machen wird, während wir unseren Kunden eine weitere großartige neue Plattform für das Trading bieten.Wenn Sie Ihr easyMarkets-Konto auf TradingView nutzen, kombinieren Sie die branchenführenden Konditionen von easyMarkets, reguliertes Trading und enge, feste Spreads mit einem sozialen Netzwerk für Trader, fortschrittlichem Charting und Analysen.Vorteile und Features von easyMarkets auf TradingViewVorteile von easyMarkets Features von TradingView· Keine Slippage bei Limit-Orders· · Soziales Netzwerk für Trader. TeilenEnge feste Spreads· Schutz vor Sie Ihre Trades, Strategien und Ideennegativem Kontostand· Hoch bewerteter mit anderen Tradern· ErweitertesKundensupport· Lizensiert und Charting. Passen Sie Ihre Charts mitreguliert· Keine versteckten Gebühren einer umfangreichen Auswahl an Overlaysoder Provisionen· Nahtlose Integration und Indikatoren an· Tiefe- Schließen Sie auf TradingView Markteinblicke. Zugriff auf Analysen undgeöffnete Trades mit der easyMarkets App webbasierte Charts in Echtzeit.oder auf der easyMarkets Web-PlattformDie Konditionen von easyMarkets bieten Tradern nicht nur die Sicherheit des Handels mit einem regulierten, etablierten Broker, sondern auch Preistransparenz. Keine Slippage bei Limit-Orders bedeutet, dass Sie sicher sein können, dass die Ausführung Ihres Stop-Loss oder Take-Profit zu dem von Ihnen gewünschten Kurs erfolgt. Dies schützt Sie vor zusätzlichen Kosten oder Verlusten, die dadurch entstehen, dass Ihre Order zu einem höheren oder niedrigeren Kurs ausgeführt wird. Enge feste Spreads ändern sich nie während der Trading-Orders, was Ihnen erstens hilft, aufgeblähte Spreads in Zeiten erhöhter Volatilität zu vermeiden, und Ihnen zweitens erlaubt, Ihre Kosten im Voraus zu berechnen. In Ergänzung zu seiner Preistransparenz-Garantie berechnet easyMarkets niemals Provisionen, Finanzierungs- oder versteckte Gebühren.Über easyMarketsSeit seiner Gründung im Jahr 2001 (als Easy Forex) hat sich easyMarkets darauf konzentriert, seinen Kunden Sicherheit, wettbewerbsfähige Konditionen und einen bequemen Zugang zu den globalen Märkten zu bieten. Deshalb wird unser Produkt- und Serviceangebot ständig erweitert. Im vergangenen Jahr haben wir mehrere Instrumente hinzugefügt, darunter neue Aktien und Kryptowährungen.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1658740/English_TradingView_Video.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1658743/0x00000000002D8C2B.jpgPressekontakt:Ohad Golansupport@easymarkets.com+357 25 828899Original-Content von: easyMarkets, übermittelt durch news aktuell