easyJet bietet honorarfreies Fotomaterial zum ersten Flug von Berlin-Tegel am 5. Januar 2018 an (FOTO)

Ab sofort stehen Ihnen in der dpa-Bilddatenbank aktuellePressefotos des ersten Flugs von easyJet ab Berlin-Tegel zurVerfügung.easyJet, Europas führende Airline, feierte am 5. Januar den erstenStart vom Flughafen Berlin-Tegel. Dieser ist zugleich auch der ersteinnerdeutsche Flug der Airline.Im Zuge der Übernahme von Teilen des Air-Berlin-Betriebs hateasyJet bereits 19 neue Strecken ab Flughafen Tegel bekanntgegeben,darunter vier innerdeutsche. Diese verbinden ab sofort die Hauptstadtmit Düsseldorf, Frankfurt, München und Stuttgart. Bis zu achtmaltäglich wird easyJet diese Strecken bedienen. Tickets sind ab 39,99Euro erhältlich. Weitere neue Verbindungen ab Tegel sind für dieSommersaison geplant, die ab 25. März 2018 beginnt.