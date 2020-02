easyJetWirklich, ?

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Für die Aktie easyJet stehen per 08.02.2020, 00:45 Uhr 1510.33 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. easyJet zählt zum Segment "Fluggesellschaften".

Die Aussichten für easyJet haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Für easyJet liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Buy, 12 Hold und 4 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 8 Hold- und 2 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 1374,13 GBP. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (1535 GBP) könnte die Aktie damit um -10,48 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die easyJet-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 15,59 und liegt mit 29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Fluggesellschaften) von 22,1. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält easyJet auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: easyJet erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 14,74 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche sind im Durchschnitt um -1,34 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +16,08 Prozent im Branchenvergleich für easyJet bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,26 Prozent im letzten Jahr. easyJet lag 11,48 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.