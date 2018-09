e-shelter hostet zwei neue IP-PoPs der Deutschen Telekom

Frankfurt (ots) - e-shelter, führender Rechenzentrumsanbieter inEuropa und ein Unternehmen der NTT Communications, meldet dieVerfügbarkeit von zwei neuen IP Points-of-Presence (IP-PoPs) derDeutschen Telekom International Carrier Sales & Solutions (ICSS) miteiner Bandbreite von mehreren 100 Gigabit pro Sekunde (n x 100Gbit/s). Die zwei Internet-Hubs in Frankfurt und Berlin ermöglichenden Kunden der Deutschen Telekom ICSS und e-shelter einen direktenZugang zum Tier 1 IP-Netzwerk der Deutschen Telekom, einem derweltweit größten IP-Netzwerke.Die Anforderungen an Hochgeschwindigkeitsverbindungen nehmenständig zu. Daher hat die Deutsche Telekom ICSS diese PoPs in ihreStrategie aufgenommen, um ihre IP-Präsenz mit Ausrichtung auf denschnell wachsenden deutschen Markt zu erweitern. Mit Zugang zu einemAll-IP-Netzwerk ziehen Unternehmen vielfachen Nutzen, darunter eineeinfachere Eingliederung digitaler Anwendungen. Somit profitieren sievon den neu entstehenden Technologien.Matthias Maurer, Leiter des Produktmanagements Internet &Transport bei ICSS, sagte: "Die heute ständig wachsenden Datenvolumenpassen zu den zunehmenden Erwartungen der Nutzer. Wir bei ICSS sindder Nachfrage immer einige Schritte voraus, da wir uns auf die Fahnegeschrieben haben, unseren Kunden und Partnern hochwertige,zukunftssichere Vernetzung und Qualität zu bieten. Die neuen PoPssind Teil unseres Versprechens.""Die Rechenzentren von e-shelter haben sich in den BereichenPublic Cloud, Carrier, Content Delivery Network und Internetknoten zuVerbindungsknoten entwickelt. Der Zugang dieser neuen Knoten zuunseren Campusstandorten Frankfurt 1 und Berlin 1 stärkt weiter unserBetreiberangebot und bedeutet, dass unsere Kunden direkten Zugang mit100 Gbit/s zum Netzwerk der Deutschen Telekom haben werden", soVolker Ludwig, Senior Vice President Sales bei e-shelter.Die Basis des Internets bilden sogenannte IP-Kerninfrastrukturenmit mehrfachen Verbindungen mit jeweils 100 Gbit/s. Die DeutscheTelekom hat ihr autonomes AS 3320-Netzwerk auf die Standorte vone-shelter in Frankfurt, dem größten Rechenzentrumsstandort in Europa,und Berlin erweitert.www.e-shelter.dePressekontakt:Claudia Isabel Knollpresse@e-shelter.deOriginal-Content von: e-shelter, übermittelt durch news aktuell