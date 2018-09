Frankfurt (ots) - e-shelter, führender Rechenzentrumsanbieter inEuropa und ein Unternehmen der NTT Communications, veranstaltet heutesein 6. Partnerforum auf Europas größtem Rechenzentrum-Campus inFrankfurt am Main. Das Partnerforum 2018 widmet sich dem Thema"Blockchain im Rechenzentrum". Vorträge von Partnern aus Industrieund Wissenschaft beleuchten das Potential rund um die Blockchain, dieGeschäftsprozesse wie den Abschluss von Verträgen entscheidendverändern wird. Zudem werden sich Rechenzentren auf die Anforderungender Blockchain einstellen müssen und einen erneuten Schub erfahren.Der Show Case "iampass" zeigt, wie die sichere Zutrittskontrolle perHandvenenscanner und die revisionssichere Speicherung dieser Zutrittein der Blockchain neu definiert werden."Digitale Unterschriften und Datensilos waren gestern, jetzt kommtdie Blockchain zum revisionssicheren Abschluss von Geschäften in denEinsatz", sagt Toan Nguyen, Director Business Development & CloudPlatform bei e-shelter. "Laut einer Gartner-Umfrage unter knapp 300Top-CIOs setzen zwar erst ein Prozent dieser UnternehmenBlockchain-Lösungen ein. Doch die hochsichere und verschlüsselteAbwicklung von Geschäften wird sich durchsetzen, und sie wird nichtohne entsprechend ausgestattete dezentrale Cloud-Rechenzentrenfunktionieren."iampass setzt neue Akzente der Zutrittskontrolle zu Räumen undRacks in Rechenzentren. Der innovative Ansatz vereint das Beste ausBiometrie und Distributed Ledger-Technologien jenseits vonBlockchain. Dabei kommt ein Handvenenscanner von Fujitsu (PalmSecureID Match) zum Einsatz, der als weitaus sicherer gilt als etwa einIris-Scan des Auges oder Scans von Fingerabdrücken.Jährliche Konferenz für e-shelter PartnerDie Teilnehmer des Partnerforum können sich auf spannendeKeynote-Vorträge zum aktuellen und zukünftigen Einsatz vonBlockchains freuen, beispielsweise von Dr. Rolf Werner, im Beirat derIOTA Foundation und zuvor Vorstand Central Europe Fujitsu, Prof. Dr.Philipp Sandner, Frankfurt School Blockchain Center und OliverNauditt, Business Development Manager, Alibaba Deutschland. MarcusKöhler, Toan Nguyen und Volker Ludwig von e-shelter geben einenAusblick auf die Anforderungen an Rechenzentren.Pressekontakt:Claudia Isabel Knollpresse@e-shelter.deOriginal-Content von: e-shelter, übermittelt durch news aktuell