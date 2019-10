e-hoi GmbH: Die Unternehmensgruppe wächst weiter / Cruise Travel wird vom deutschen Kreuzfahrtspezialisten e-hoi übernommen - e-hoi baut Marktführerschaft im niederländischen Kreuzfahrtmarkt aus

Frankfurt/Main (ots) - Nach einem erfolgreichen Einstieg in denniederländischen Kreuzfahrtmarkt im Jahr 2015 durch die Übernahme desPortals Cruisewinkel sowie 2018 durch die Übernahme von Zeetours,vergrößert sich die e-hoi GmbH nun durch den Kauf von Cruise Travelweiter. Seit Jahren dominieren diese drei Unternehmen denniederländischen Kreuzfahrtmarkt. e-hoi stärkt dadurch weiter seinePosition in den Niederlanden.Seit Juli 2018 befand sich das Familienunternehmen Cruise Travelin den Händen von Fleur Broer und Chris Mulder: "Cruise Travel hattein den letzten 14 Monaten eine komplette Metamorphose durchlaufen.Insbesondere die internen Strukturen und auch die Kostenseite desUnternehmens wurden stark verbessert. Auf der anderen Seite haben wirgemerkt, dass Cruise Travel strategische Unterstützung bei IT-Themenbenötigt. Durch die Übernahme von e-hoi können wir jetzt von derenstarker IT-Kompetenz profitieren. Für Cruise Travel war der Verkaufdie richtige Entscheidung, um die Firma auch langfristig erfolgreicham Markt zu erhalten."Patrick Cépèro, Geschäftsführer von Cruisewinkel und Zeetours,sagt: "Ich freue mich sehr über die Möglichkeiten, die sich mit demKauf von Cruise Travel für uns ergeben. Bei Cruisewinkel und Zeetourshaben wir gesehen, wie unsere selbst entwickelte Kreuzfahrtwebsiteund die dazugehörigen Technologien schnell zu einer Umsatzsteigerunggeführt haben. Den gleichen Weg wollen wir nun auch mit Cruise Travelbestreiten. Das Unternehmen besteht seit 33 Jahren und hat sich indieser Zeit einen sehr guten Ruf in der Branche aufgebaut. Wir sindstolz darauf, Cruise Travel nun in unserer e-hoi-Familie willkommenzu heißen und freuen uns darauf, so viele Synergien wie möglich zufinden und unser Wissen auszutauschen".Der Kreuzfahrtspezialist e-hoi existiert bereits seit 2003 undkonnte seitdem stetig stark wachsende Umsatzzahlen verzeichnen. Inden letzten 5 Jahren lag die jährliche Wachstumsrate konstant über20%. Zudem wurden 2019 erstmals 150 Mio. Kreuzfahrtreisevolumen inder Unternehmensgruppe erreicht. Eine verbesserte Buchungsplattformmit echter Online-Buchung, die Erweiterung des Produktportfolios, derVerkauf von dynamischen Paketen, aber auch die Weiterentwicklung derbestehenden Pakete haben unter anderem maßgeblich zum positivenUmsatzwachstum beigetragen.Beide Parteien freuen sich nun auf die nächsten gemeinsamenSchritte und Projekte. Fleur Broer, ehemalige Gesellschafterin undGeschäftsführerin von Cruise Travel scheidet aus dem Unternehmen aus.Chris Mulder wird weiterhin bei dem Unternehmen tätig sein und mitseinem Engagement das weitere Wachstum von Cruise Travelvorantreiben.Zur e-hoi GmbHe-hoi.de bietet mit einer Vielzahl an Routen und Schiffen einenumfassenden Überblick über den deutschen Kreuzfahrt-Markt. Unter derVeranstaltermarke "e-hoi hin & weg" hat e-hoi.de ein eigenes Programmmit exklusiven Reisepaketen zu attraktiven Preisen aufgelegt. Zudemvertreibt das Portal dynamische Kreuzfahrtpakete mit Flug. e-hoi.dezählt heute zu den größten Kreuzfahrtvermittlern Deutschlands. Mitder e-hoi AG ist der Online-Spezialist seit 2010 auch auf demSchweizerischen Markt erfolgreich tätig.Auf e-kolumbus.de sind rund 5.000 weltweite Rund- undErlebnisreisen buchbar, die von zahlreichen großen und kleinenSpezialveranstaltern konzipiert werden. Über 30 Reisethemen stehendabei zur Auswahl, darunter Studienreisen, Mietwagenrundreisen,Safaris, Rundreisen mit Badeaufenthalt sowie ärztlich begleitetenReisen.Seit Juli 2015 gehört auch Cruisewinkel (cruisewinkel.nl undcruisewinkel.be), ein in den Niederlanden und Belgien führendesOnline-Kreuzfahrtunternehmen sowie seit 2018 Zeetours Cruises ausRotterdam zur e-hoi GmbH. Zeetours Cruises gilt als Begründer desKreuzfahrtvertriebs in den Niederlanden.Für weitere Presseinformationen:Lisa Deskowskie-hoi GmbHMail: presse@e-hoi.dePressebereich:e-hoi.dehttp://presse.e-hoi.de/Original-Content von: e-hoi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell