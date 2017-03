e-contor Sourcing Suite: Neues Design und überarbeitete Benutzeroberfläche erhöhen die Anwenderfreundlichkeit

Köln (ots) - Die e-contor Sourcing Suite unterstützt Einkäufer imArbeitsalltag und wird seit über 15 Jahren branchenübergreifend undinternational eingesetzt. Nun gibt es eine neue Version immodernisierten Design mit funktionalen Erweiterungen, die für nochmehr Anwenderfreundlichkeit sorgen.Die komplett überarbeitete Benutzeroberfläche passt sich mit einemneuen Design dynamisch an die jeweilige Bildschirmauflösung an undwurde durch graphische Elemente wie zum Beispiel der Visualisierungdes Lieferantenstatus sowie erweiterten Formatierungsmöglichkeitenfür Emails ergänzt. Zudem wurden technische Optimierungen zurSteigerung der Performance vorgenommen.Die e-contor Sourcing Suite zeichnet sich durch einfacheBedienbarkeit sowie minimalen Schulungsaufwand aus, wodurch kurzeImplementierungszeiten erzielbar sind.Viele Unternehmen aus Industrie und Handel sind schon seit Jahrentreue e-contor Kunden und werden ab April von den neuen Featuresprofitieren. "e-contor hat unsere Einkaufsprozesse erheblichvereinfacht. Die Zuverlässigkeit der Plattform sowie die intuitiveBedienung sorgen dafür, dass wir schon seit Jahren bei allenAusschreibungen auf e-contor setzen" bestätigt Sebastian Lesaar, Headof Supply Chain Management beim Systemgastronomen Vapiano.Über die INVERTO GmbHINVERTO ist als internationale Unternehmensberatung einer derführenden Spezialisten für strategischen Einkauf und Supply ChainManagement in Europa.Das Leistungsangebot reicht von der Identifizierung und Bewertungvon Potenzialen zur Kostensenkung und Prozessoptimierung über derenUmsetzung vor Ort bis zur Professionalisierung der gesamten SupplyChain.Als Tochter der Boston Consulting Group unterstützt INVERTOUnternehmen bei der Effizienzsteigerung und hilft ihnen dabei,wettbewerbsfähig zu bleiben. Zu den Kunden zählen internationaleKonzerne, führende Mittelständler aus Industrie und Handel und dieweltweit größten Private Equity Unternehmen.Pressekontakt:Melanie Burkard-PispersLeiterin Marketing & KommunikationLichtstraße 43iD-50825 KölnTelefon +49 221-485 687-141E-Mail: presse inverto.comwww.inverto.comOriginal-Content von: Inverto GmbH, übermittelt durch news aktuell