e-Laden - noch zu wenig Kundenservice / Der ADAC hat erstmals öffentliche e-Ladesäulen getestet / Technisch in Ordnung, aber Schwächen bei Bedienkomfort, Information und Preistransparenz (FOTO)

München (ots) -Ein gut funktionierendes und breit gestreutes Netz vonStromtankstellen ist für die Akzeptanz und den Erfolg derElektromobilität von entscheidender Bedeutung. Das Netz verdichtetsich, aber die installierten Ladesäulen zeigen Optimierungsbedarf,wie der jüngste ADAC Test von 53 Ladesäulen belegt. Der Strom flossan fast allen Stationen. In Sachen Verbraucherfreundlichkeit zeigtensich allerdings große Schwächen. Bedienkomfort, Information undPreistransparenz sind noch weit von den gewohnten Standardsherkömmlicher Zapfsäulen entfernt. In Noten ausgedrückt heißt das:Ein Mal gab es die Wertung "sehr gut", 29-mal "gut", 17-mal"ausreichend". Sechs Ladesäulen waren sehr mangelhaft.Was eine gute Ladesäule ausmacht, zeigt das Testobjekt amHans-Thoma-Platz 4 in Sindelfingen. Als Einzige im Test schnitt siemit der Wertung "sehr gut" ab. Die Station war in allen wichtigenVerzeichnissen gelistet. Neben Kunden des Betreibers EnBW konntenauch Kunden anderer Anbieter Strom laden. Die informative Websitezeigte unter anderem an, ob die Säule belegt oder defekt war. DenEnBW-Strompreis pro Einheit erfuhr man sowohl an der Ladesäule alsauch in der App, die geladene Energiemenge und den dafür zu zahlendenBetrag nach dem Laden in der App. An der Säule war die Telefonnummerder rund um die Uhr besetzten Hotline angegeben, die Ladepunkte warenmit einer ID-Nummer versehen. Der Standort war gut einsehbar undbeleuchtet.Ganz anders war die Situation bei zwei Säulen des BetreibersBayernwerk in München. Die Veteranen aus den Anfangszeiten dere-Mobilität waren kaum zu finden, und es fehlten unter anderemgrundlegende Informationen an der Ladesäule. An drei Ladestationendes Anbieters Vattenfall in Berlin und Hamburg sowie an einer derStadtwerke Halle in Merseburg im Großraum Leipzig konnten dieExperten des ADAC aus technischen Gründen nicht laden. Alle sechsStationen wurden mit "sehr mangelhaft" bewertet.Mängel fanden sich vor allem bei der Preistransparenz. DerBetreiber-Preis pro Einheit war meist nicht auf der Ladesäuleangegeben, sondern nur über das Internet oder eine App in Erfahrungzu bringen, ebenso der pro Ladung zu zahlende Betrag. Bei zehnStationen hatte der Kunde überhaupt keinen Überblick über dieangefallenen Kosten und musste auf die Rechnung warten. "Das Laden aneiner e-Ladesäule muss so komfortabel und bequem sein wie an einerherkömmlichen Zapfsäule. Dazu gehört, dass der Verbraucher vor demLaden weiß, was der Strom kostet, und nach dem Ladevorgang, wie hochseine tatsächliche Rechnung ist", so Ulrich Klaus Becker, ADACVizepräsident für Verkehr.Auch wer spontan Strom tanken will, kann das derzeit nichtüberall. Bei zwölf Stationen war das Laden ad hoc ohne irgendeineZugangsberechtigung nicht möglich. Wer auf den Internetseiten derBetreiber nach genauen Informationen sucht, wird vor allem bei denAngaben zur technischen Ausstattung der Säulen nicht immer fündig.Hier fehlten nicht selten die Daten zur Ladeleistung. Die Adressenwaren meist richtig angegeben, dennoch mussten die Tester oft suchen.Denn zwei Drittel der Ladesäulen waren im Straßenraum nur schlecht zuerkennen. Viele Parkplätze waren eher klein oder nahe am fließendenVerkehr. "Die Betreiber von Ladesäulen und die Genehmigungsbehördensind gefordert, für eine bessere Sichtbarkeit der Säulen zu sorgen.Wünschenswert ist eine Wiedererkennbarkeit für alle Verbraucher inganz Deutschland analog den Tankstellen für konventionelleKraftstoffe", so Becker weiter.Auch die Parkdauer erwies sich als Problem: Sie war nur seltenbegrenzt. In den meisten Fällen besagte ein Schild oder lediglich einunauffälliger Passus im Vertrag mit dem Betreiber, dass ein Fahrzeugnur für die Dauer des Ladevorgangs auf dem Parkplatz stehen dürfe.Das ist jedoch nicht zu kontrollieren. Beschilderung und Gestaltungder Ladestationen könnten also deutlich aufgerüstet werden.Die Experten des ADAC fuhren die 53 Teststationen in und umBerlin, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart im Sommer undHerbst 2017 mit zwei handelsüblichen BMW i3 ab. Die Fahrzeuge warenmit den europäischen Anschlüssen des Typs 2 und CCS ausgerüstet. DieVerträge für den Erhalt der benötigten Zugangsmedien in Form einerRFID-Karte/Chip oder den Zugangsdaten zur App auf dem Mobiltelefonwurden abgeschlossen, ohne die Betreiber über die Tests in Kenntniszu setzen.Diese Presseinformation finden Sie online unter presse.adac.de.Folgen Sie uns auch unter twitter.com/adacPressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell