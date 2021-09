e.GO Mobile eröffnet neuen Brand Store in Hamburg, der zweitgrößten Stadt Deutschlands.

Aachen, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Der Brand Store befindet sich am Jungfernstieg - einem der prominentesten Einkaufsziele Hamburgs.- Der Store vereint innovatives Kundenerlebnis, Verkauf, Probefahrten und Beratung.- Die Einweihung fällt mit der weltgrößten Triathlon-Veranstaltung in Hamburg zusammen.Nach erfolgreichem Produktions- und bundesweitem Verkaufsstart treibt Next.e.GO Mobile SE, der unabhängige deutsche Elektroautohersteller, die Eröffnung seiner Brand Stores voran. Nach der Eröffnung des ersten Brand Stores in Düsseldorf Anfang September dieses Jahres ist e.GO nun auch in Hamburg angekommen, pünktlich zum Start der weltgrößten Triathlon Champions Serie. Der e.GO Brand Store in Hamburg befindet sich am Jungfernstieg in einer der exklusivsten Einkaufsstraßen der Stadt in den Großen Bleichen 10. Diese Adresse ist den Hanseaten bereits bekannt, denn hier war früher das weltweit erste unabhängige Elektroautounternehmen von der anderen Seite des Atlantiks beheimatet.In den e.GO Brand Stores können die Besucher die Fahrzeuge persönlich und hautnah erleben und sich mit der disruptiven Produktionstechnologie, den einzigartigen Designelementen und den smarten Features von e.GO vertraut machen. Darüber hinaus können Kunden Probe fahren und das Fahrzeug direkt bestellen. Das Unternehmen plant die Eröffnung seiner neuen Markenstores in weiteren Städten in Europa, darunter Mailand, Athen und Dubai.Neben dem Start der globalen Kampagne The Time Is Now markieren die Eröffnungen der Markenstores einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg von e.GO, den dringend benötigten Wandel in der urbanen Elektromobilität zu beschleunigen, indem ein nachhaltiges, langlebiges und erschwingliches Elektroauto angeboten wird, das in vielerlei Hinsicht einzigartig ist."Wir freuen uns, e.GO in die wunderschöne Stadt Hamburg zu bringen. Eine Metropole, die an der Spitze des urbanen Wandels steht und eine einladende und lebendige Gemeinschaft, die nicht nur jedes ankommende Schiff im Hafen willkommen heißt, sondern auch den dringend benötigten Wechsel zu emissionsfreier Mobilität", sagte Ali Vezvaei, Verwaltungsratsvorsitzender der Next.e.GO Mobile SE.Beschleunigte Einführung im urbanen UmfeldErschwinglichkeit, Benutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit während des gesamten Lebenszyklus sind der Schlüssel für die Verbreitung der Elektromobilität in der ständig wachsenden urbanen Umwelt. e.GO bietet all dies. Der robuste Aluminium-Spaceframe und die äußerst haltbare Polymer-Außenkarosserie verleihen dem e.GO Life eine längere Lebensdauer und niedrigere Gesamtbetriebskosten. Die intelligente Batterietauschfunktion, die erste ihrer Art für ein Elektroauto in der Stadt, sorgt für eine andere Nutzererfahrung und ein beruhigendes Gefühl, während sie den ökologischen Fußabdruck des e.GO im Vergleich zu vielen anderen Angeboten auf dem Markt verbessert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1627800/eGO_Mobile_Hamburg.jpgPressekontakt:Next.e.GO Mobile SEPublic RelationsLilienthalstraße 152074 AachenTel.: +49 241 47574-227presse@e-go-mobile.comOriginal-Content von: e.GO Mobile, übermittelt durch news aktuell