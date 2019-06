e.GO Mobile AG ergänzt Vorstand um weiteres Mitglied / Ariane Martini wird zum 1. Juli 2019 Chief Human Resources Officer (CHRO) (FOTO)

Aachen (ots) -Der Aufsichtsrat der e.GO Mobile AG beruft Ariane Martini, bislangHead of Human Resources, zum 1. Juli 2019 als Chief Human ResourcesOfficer (CHRO) in den Vorstand des Unternehmens. Die e.GO Mobile AG,ein Hersteller für Elektrofahrzeuge, verzeichnet mit über 450Mitarbeitern ein starkes Wachstum und setzt mit dem Ausbau desFührungsteams innerhalb der Ausgestaltung des strategischenGesamtkonzeptes des Unternehmens einen weiteren Fokus auf dieBereiche Personal und Organisationsentwicklung."Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Top Management und imPersonalbereich unterstützt Ariane Martini einen strukturiertenAufbau unseres noch immer schnell wachsenden Unternehmens", so Dr.Stephan Krumm, Aufsichtsratsvorsitzender der e.GO Mobile AG.Ariane Martini verantwortet seit Februar 2016 die Abteilung HumanResources. Sie verfügt über internationale Managementerfahrung in denBereichen Human Resources, Organisationsentwicklung undKommunikation, die sie sich bei Konzernen wie der BMW AG, L´OréalGroup, Ambev, Foster´s Group und Wolters Kluwer Deutschland GmbHaneignete.Mit Ariane Martini, Prof. Dr. Günther Schuh (CEO), Dr. StefanRudolf (CTO) sowie Theodor Determann (CFO) umfasst der Vorstand dere.GO Mobile AG ab Juli vier Mitglieder. Ariane Martini, CHRO der e.GOMobile AG: "Für den langfristigen Erfolg des Unternehmens sind dieMitarbeiter entscheidend. Ich freue mich, gemeinsam mit meinem Teamdie Weiterentwicklung des Personals sowie der Unternehmenskultur zugestalten."Pressekontakt:e.GO Mobile AGChristine HäußlerPublic RelationsCampus-Boulevard 3052074 AachenT +49 241 47574-206presse@e-go-mobile.comOriginal-Content von: e.GO Mobile AG, übermittelt durch news aktuell