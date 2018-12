e.GO Mobile AG baut Management Team mit weiteren Erfahrungsträgern aus / Theodor Determann wird zum 1. Januar 2019 neues Vorstandsmitglied (FOTO)

Aachen (ots) -Die e.GO Mobile AG wächst stark und gründet Tochter- undSchwestergesellschaften. Im Januar 2019 startet die e.GO CapitalGmbH. Sie koordiniert und beteiligt sich an den Initiativen undAusgründungen des RWTH Aachen Campus zum Aufbau einesMobilitäts-Ökosystems. Die bisherigen e.GO-Vorstände Dr. ChristianSteinborn und Win Neidlinger übernehmen unter anderem dieGeschäftsführung der e.GO Capital. Der Aufsichtsrat der e.GO MobileAG ernannte zudem Theodor Determann zum 1. Januar 2019 zum ChiefFinancial Officer (CFO) des Unternehmens.Theodor Determann verantwortet zukünftig die Ressorts Finanzen,Einkauf, Recht und IT. Über zehn Jahre leitete Theodor Determann diekaufmännischen Geschäfte bei Windmöller & Hölscher alsGeschäftsführer und zuletzt als Vorstand. Zuvor war er in mehrerenleitenden Funktionen im Industriebereich tätig. Mit Prof. Dr. GüntherSchuh (CEO) und Dr. Stefan Rudolf (CTO) umfasst der Vorstand der e.GOMobile AG somit drei Mitglieder. Dr. Christian Steinborn und WinNeidlinger bleiben der e.GO Mobile AG als Executive Vice Presidentsfür Strategic Cooperations und Corporate Finance erhalten.In 2018 wechselten bereits fünf erfahrene Führungskräfte zur e.GOMobile AG: Dr. Klaus Waßenhoven (vormals Daimler AG) als VicePresident Industrial Engineering & Production, Bernhard Steinel(vormals Heidelberger Druckmaschinen AG) als Vice President AfterSales, Ernest Debets (vormals PTC) als Vice President InformationTechnology and Digitalization, Robert Grosch (vormals Hella GmbH &Co. KG) als Vice President Procurement und Oliver Wüller (vormals SIGInternational Services GmbH) als Vice President Quality. "Dieseerfahrenen Top-Manager bilden eine hervorragende Mischung mit unserentalentierten High Potentials, denn Zukunft braucht Erfahrung, geradein der sich jetzt schnell verändernden Mobilitätsbranche", so Prof.Günther Schuh.e.GO Mobile AGDie e.GO Mobile AG wurde 2015 von Prof. Dr. Günther Schuh alsHersteller von Elektrofahrzeugen gegründet. Auf dem RWTH AachenCampus profitieren die mehr als 300 Mitarbeiter nicht nur von demVorreiterprojekt StreetScooter, sie nutzen auch das einzigartigeNetzwerk des Campus mit seinen Forschungseinrichtungen und ca. 360Technologieunternehmen. In agilen Teams wird an verschiedenenkostengünstigen und kundenorientierten Elektrofahrzeugen für denKurzstreckenverkehr gearbeitet. Für die Serienproduktion nimmt diee.GO Mobile AG derzeit ihr neues Werk in Aachen Rothe Erde inBetrieb. www.e-go-mobile.comPressekontakt:Christine HäußlerPublic RelationsCampus-Boulevard 3052074 AachenT +49 241 47574-206presse@e-go-mobile.comOriginal-Content von: e.GO Mobile AG, übermittelt durch news aktuell